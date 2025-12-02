Hollanda, Ukrayna'ya 250 Milyon Euro Askeri Yardım Yapacak

LAHEY, 2 Aralık (Xinhua) -- Hollanda, Ukrayna'nın acil ihtiyaç duyduğu ekipmanların ABD stoklarından temin edilmesi amacıyla Ukrayna'ya 250 milyon euro tutarında ek askeri yardım yapacağını duyurdu.

Hollanda Savunma Bakanlığı'ndan pazartesi günü yapılan açıklamada söz konusu yardımın, NATO'nun Öncelikli Ukrayna Gereksinimleri Listesi girişimi aracılığıyla sağlanacağı belirtildi. Söz konusu girişimle ABD üretimi savunma ekipmanlarının ittifak üyesi ülkeler tarafından temin edilmesi koordine ediliyor.

Bakanlık, "Yardım paketinde hava savunma ekipmanları ve füzelerin yanı sıra F-16 mühimmatları ve insansız hava sistemleri yer alıyor" ifadelerine yer verdi.

Yılın başında Ukrayna'ya söz konusu girişim kapsamdan destek paketi sağlayan Hollanda, bunu gerçekleştiren ilk NATO müttefiki olmuştu.

Bakanlık, Hollanda hükümetinin Polonya'daki bir lojistik merkezini korumak amacıyla iki Patriot hava savunma sistemi, bir NASAMS hava savunma sistemi, insansız hava aracı karşıtı sistemler ve 300 askeri personel konuşlandıracağını da açıkladı. NATO'nun Ukrayna'ya sağladığı askeri teçhizat için kritik bir geçiş noktası olan bu merkezin güvenliğinin Hollanda tarafından 1 Haziran 2026'ya kadar sağlanacağı kaydedildi.