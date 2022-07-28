Hollanda toz beziyle hırsız kovalayan Latife Peker'i konuşuyor Hollanda'nın Deventer şehrindeki bir fırına satırla giren hırsızı elindeki toz beziyle kovalayan Konyalı Latife Peker, ülkede gündem oldu. Hollanda'nın Deventer şehrindeki bir fırına satırla giren hırsızı elindeki toz beziyle kovalayan Konyalı Latife Peker, ülkede gündem oldu. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, işletmeci Latife Peker elindeki toz bezi ve cam silme suyuyla temizlik yaparken yüzü kapalı satırlı bir hırsız doğrudan fırının kasasına yöneliyor. Anında hırsıza karşı koyan Peker, hırsıza vurmaya başlıyor. Pekerle bir müddet boğuşan hırsız yere düştükten sonra fırından kaçmaya başlıyor. Hırsız, fırından kaçtığı sırada fırına giren Hollandalı bir adamla da kısa süre boğuştuktan sonra bisikletle kaçıyor. Deventer şehrinde Mevlana isimli fırını işleten 47 yaşındaki üç çocuk annesi Peker, yerel medyaya yaptığı açıklamada, olayların bir anda geliştiğini ve hırsızın elindeki satırı görmediğini belirterek ölümü hiç düşünmediğini söyledi. Güncel AA / Selman Aksünger Güncel Haberler

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