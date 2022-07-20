Hollanda Sıcak Hava Dalgasının Etkisi Altında
Xinhua - Güncel
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HAARLEM, 20 Temmuz (Xinhua) -- Hollanda'nın Haarlem kentinde, ülkede etkili olan sıcak hava dalgası sırasında suda serinlemeye çalışan bir erkek, 19 Temmuz 2022.
HAARLEM, 20 Temmuz (Xinhua) -- Hollanda'nın Haarlem kentinde, ülkede etkili olan sıcak hava dalgası sırasında suda serinlemeye çalışan bir erkek, 19 Temmuz 2022. Sıcak hava dalgasının kasıp kavurduğu Hollanda, Salı günü sıcaklık ölçümlerinin başladığı 1901'den bu yana en kavurucu günlerinden birini yaşadı. (Fotoğraf: Sylvia Lederer/Xinhua)
Xinhua / Güncel