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Hollanda Sıcak Hava Dalgasının Etkisi Altında

Xinhua - Güncel
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Hollanda Sıcak Hava Dalgasının Etkisi Altında

HAARLEM, 20 Temmuz (Xinhua) -- Hollanda'nın Haarlem kentinde, ülkede etkili olan sıcak hava dalgası sırasında suda serinlemeye çalışan bir erkek, 19 Temmuz 2022.

HAARLEM, 20 Temmuz (Xinhua) -- Hollanda'nın Haarlem kentinde, ülkede etkili olan sıcak hava dalgası sırasında suda serinlemeye çalışan bir erkek, 19 Temmuz 2022. Sıcak hava dalgasının kasıp kavurduğu Hollanda, Salı günü sıcaklık ölçümlerinin başladığı 1901'den bu yana en kavurucu günlerinden birini yaşadı. (Fotoğraf: Sylvia Lederer/Xinhua)

Xinhua / Güncel

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