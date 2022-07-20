Hollanda Sıcak Hava Dalgasının Etkisi Altında HAARLEM, 20 Temmuz (Xinhua) -- Hollanda'nın Haarlem kentinde, ülkede etkili olan sıcak hava dalgası sırasında suda serinlemeye çalışan bir erkek, 19 Temmuz 2022. HAARLEM, 20 Temmuz (Xinhua) -- Hollanda'nın Haarlem kentinde, ülkede etkili olan sıcak hava dalgası sırasında suda serinlemeye çalışan bir erkek, 19 Temmuz 2022. Sıcak hava dalgasının kasıp kavurduğu Hollanda, Salı günü sıcaklık ölçümlerinin başladığı 1901'den bu yana en kavurucu günlerinden birini yaşadı. (Fotoğraf: Sylvia Lederer/Xinhua) Xinhua / Güncel Hollanda Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Hollanda Sıcak Hava Dalgasının Etkisi Altında - Haberler

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.