Hollanda'nın Rotterdam kentinde iki silahlı saldırı düzenlendi.

Hollanda'nın Rotterdam kentinde iki silahlı saldırı düzenlendi

Hollanda'nın Rotterdam kentinde iki silahlı saldırı düzenlendi.

Rotterdam polisi, X sosyal medya hesabında, bir tıp merkezi ve yakınındaki binada düzenlenen silahlı saldırılarda hayatını kaybedenler olduğunu açıkladı.

Polis, saldırıları düzenlediği tahmin edilen 32 yaşındaki kişinin gözaltına alındığını belirtti.

Ölenlerin sayısına ve saldırının detaylarına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.