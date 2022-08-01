Hollanda polisi, protestocu 4 çiftçiyi gözaltına aldı

Hollanda'nın Almelo kentinde polis, belediye binası önünde gösteri düzenleyen çiftçilere müdahale ederek 4 kişiyi gözaltına aldı.

Polisten yapılan açıklamada, gösterinin başlarda sakin başladığı fakat daha sonra bir grubun taşkınlık çıkardığı belirtildi.

Üç kişinin polise hakaret ve mukavemetten, bir kişinin de mala zarar vermekten göz altına alındığı kaydedildi.

Sabah saatlerinden itibaren Almelo belediye binası önünde toplanan çiftçilerin, binanın duvarında yer alan ve üzerinde çiftçilere destek sloganı olan bir bayrak resminin silinmesi sebebiyle protesto gösterisi düzenlemek istediği bildirildi.

Çiftçilerin, 500 kişiye kadar belirtilen yerde gösteri yapmasına izin veren polis, taşkınlık çıkaran gruba müdahale ederek gösteriye son verdi.

Belediye başkanı "acil durum" emirleri yayınladı

Almelo Belediyesinden yapılan açıklamada, şehir merkezinde saat 21.00'e kadar "acil durum" ilan edildiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, polis ve çiftçiler arasında belediye binası önünde gerçekleşen olaylar nedeniyle şehir merkezinde toplanmanın yasaklandığı bildirildi.

Yerel medyada çıkan haberlerde polisin göstericilere sert şekilde müdahale ettiği görülürken protestoda aşı karşıtı Viruswaarheid isimli grubun lideri Willem Engel'in de bulunduğu aktarıldı.

Hollanda'da hükümetin azot emisyonunu azaltmaya yönelik kararlarını protesto eden çiftçiler, haziran ayından bu yana yol kapatma, saman ve tezek yakma, gıda dağıtım noktalarının önünü tıkama gibi eylemler gerçekleştiriyor.