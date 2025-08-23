Hollanda Polisi, Palantir'in Gizli Yapay Zeka Yazılımını Kullanmış

Hollanda polisinin yıllardır ABD merkezli Palantir şirketinin tartışmalı yapay zeka destekli veri analizi yazılımını gizlice kullandığı ortaya çıktı.

De Volkskrant gazetesinin haberine göre, Hollanda polisinin 2012'den en az 2019'a kadar suçluların tespitinde uzun yıllardır kabul etmediği yapay zeka destekli veri analizi yazılımını gizlice kullandığı anlaşıldı.

Haberde, İsrail ordusunca hedef belirleme amaçlı ve Trump hükümeti tarafından düzensiz göçmenlerin tespitinde de kullanılan yazılımın, Hollanda'daki kullanımının yıllarca gizli tutulduğu ve yetkili makamların bu konuda bilgi vermeyi ve açıklama yapmayı reddettiği kaydedildi.

Açık Hükümet Yasası kapsamında elde edilen bilgilerle kullanımı ortaya çıkan tartışmalı yazılımın gizlice satın alınmasında 2011'de polis genel müdürü olarak görev yapan geçici hükümetin Başbakanı Dick Schoof'un rol oynadığı belirtildi.

Schoof'un o dönem emniyet genel müdürü olarak Palantir şirketiyle anlaşmayı ve Gizlilik ve Güvenlik Beyanı'nı imzaladığı kaydedilen haberde, 2015'te görevi devralan halefinin de anlaşmayı sürdürdüğü bilgisine yer verildi.

Belgelerin yüzde 99'u sansürlü

Haberde, tartışmalı yazılıma ilişkin 2012-2019 dönemine ait 20 belgeden oluşan dosyanın yüzde 99'dan fazlasının sansürlendiği ve okunabilen az sayıdaki cümleden, polisin 2019'a kadar Palantir'in veri platformları için çeşitli sözleşmeler imzaladığının anlaşıldığı vurgulandı.

Palantir'in gizli satın alınmasının polisin "Raffinaderij" adlı soruşturma projesi kapsamında gerçekleştirildiği ve daha sonra Hollanda Savcılık ve Terörle Mücadele ve Güvenlik Ulusal Koordinatörlüğünün (NCTV) de dahil olduğu kaydedildi.

Haberde, Adalet ve Güvenlik Bakanı David van Weel'in, Meclis sorularına verdiği yanıtta Palantir'in Raffinaderij Projesi kapsamında hala kullanıldığını doğruladığı ve süren soruşturmalarda "yüksek zarar riski" taşıdığını kabul ettiği belirtildi.

Çok farklı veri türlerini birleştiren sistem

Gelişmiş yapay zeka yazılımıyla ilişkisinin bulunmadığı kolayca görülebilen çok büyük miktarda veriyi birleştiren Palantir, çevrim içi iletişim kayıtları, DNA profilleri, parmak izleri, finansal işlemler, seyahat kayıtları, kişi irtibat listeleri ve güvenlik kamerası görüntüleri gibi birçok farklı veri türünü analiz edebiliyor.

Haberde, dünya genelinde istihbarat servisleriyle yakın temasları nedeniyle kurulduğu 2003'ten beri tartışmalı kabul edilen Palantir hakkında New York Times'ın "veri devriminin kötü karakteri" ifadesini kullandığı ve kurucuları arasında Trump destekçisi milyarder Peter Thiel'in de olduğu bilgisine yer verildi.