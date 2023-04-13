Hollanda Parlamentosu'nda şüpheli paket alarmı

Hollanda Parlamentosu'ndaki şüpheli paketten oyuncak ve kabloların çıktığı bildirildi.

Hollanda polisinin açıklamasında, parlamentonun alt kanadının bulunduğu binada şüpheli paket olduğu ihbarı üzerine olay yerine bomba imha ekiplerinin sevk edildiği ve binanın kordon altına alındığı belirtildi.

Açıklamada paketin incelendiği ve herhangi bir tehlikeye rastlanmadığı, binaya giriş çıkışların normale döndüğü kaydedildi.

Aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Adıma gönderilen oyuncak ayıcık ve kabloların olduğu paket, parlamentonun kargo bölümüne geldi. Neyse ki herhangi bir patlayıcı yoktu." ifadelerini kullandı.