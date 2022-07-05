Hollanda, Norveç, Danimarka ve Romanya Dışişleri Bakanlıkları; İsveç ve Finlandiya'nın NATO Üyeliğine İlişkin Sürecin Ülkelerinde Başlatılması İçin...

MELİS YILDIRIM

İsveç ve Finlandiya'nın, Brüksel'de NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e İttifak'a katılmak için niyet mektuplarını sunmasının ardından Hollanda, Norveç, Danimarka ve Romanya'nın Dışişleri Bakanları veya bakanlıkları; iki ülkenin NATO üyeliğinin onaylanması için kendi ülkelerinde yürütülmesi gereken sürecin başlatılması çağrısı yaptı.

İsveç ve Finlandiya, bugün Brüksel'de NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e NATO'ya katılmak üzere niyet mektuplarını sundu. Yedi aşamalı üyelik süreci kapsamında, üye ülkelerin, yeni üye olacak ülkelerin katılım protokollerini onaylaması gerekiyor.

Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra, Danimarka Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod ve Norveç Dışişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından İsveç ve Finlandiya'nın katılım süreci için hükümetlerine çağrı yaptıklarını duyurdu.

Hollanda Dışişleri Bakanı Hoekstra, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Hollanda Kabinesi, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımını onaylamak üzere özel bir toplantı için çağrıda bulundu. Katılımları transatlantik ittifakı güçlendirecektir. Kabine, Hollanda Parlamentosu'nun hızlı bir şekilde onaylaması için çok çalışıyor. Mükemmel ortaklarımız İsveç ve Finlandiya ile kolektif güvenliğimiz üzerinde yakından çalışmayı dört gözle bekliyoruz."

NORVEÇ DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: ANNİKEN HUİTFELDT, NORVEÇ'İN FİNLANDİYA VE İSVEÇ'İN NATO'YA KATILMASINA YÖNELİK DESTEĞİ SONUÇLANDIRMAK ÜZERE BELGE İMZALADI

Norveç Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı sosyal medya paylaşımında, "Bugün, Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt Norveç'in Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılmasına verdiği desteği sonuçlandırmak üzere belge imzaladı" denildi.

DANİMARKA DIŞİŞLERİ BAKANI KOFOD: TÜM MÜTTEFİKLER TARAFINDAN HIZLI BİR ŞEKİLDE ONAYLANMASINI UMUYORUM

Danimarka Dışişleri Bakanı Kofod ise yaptığı paylaşımda, "Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyeliği için Danimarka onayı tamamlandı. Tüm müttefikler tarafından hızlı bir şekilde onaylanmasını umuyorum" ifadelerini kullandı.

ESTONYA BAŞBAKANI KALLAS: ESTONYA PARLAMENTOSU'NA ONAYI HIZLANDIRILMASI İÇİN YARIN TOPLANMASINI ÖNERDİM

Birçok üye ülkenin Dışişleri Bakanları ve üst düzey temsilcileri ise protokolün imzalanmasından duydukları memnuniyeti belirttiler. Estonya Başbakanı Kaja Kallas ise, "Finlandiya ve İsveç'in Brüksel'de NATO'ya katılım protokollerinin imzalanmasının ardından, hükümetimize çağrıda bulundum ve Estonya Parlamentosu'na onayın hızlandırılması için yarın toplanmasını önerdim. Sanna Marin ve Magdalena Andersson'a söz verdiğim gibi, NATO'da Estonya'dan daha büyük dostunuz yok" dedi.

ROMANYA DIŞİŞLERİ BAKANI AURESCU: ROMANYA AÇIK KAPI POLİTİKASI VE FİNLANDİYA İLE İSVEÇ'İN NATO ÜYELİĞİNİN KESİN DESTEKÇİSİDİR

Romanya Dışişleri Bakanı Bogdan Aurescu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Bugün NATO'da başka bir tarih daha yazıldı: Finlandiya ve İsveç'in Katılım Protokolleri imzalandı! NATO daha da güçlü olacak. Romanya, Açık Kapı Politikası ve Finlandiya ile İsveç'in NATO üyeliğinin kesin destekçisidir" ifadelerine yer verdi.

PORTEKİZ DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: PORTEKİZ, YAPICI VE BİRLİK OLAN BİR MÜTTEFİK OLMAYA DEVAM EDECEKTİR

Portekiz Dışişleri Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından ise şu paylaşım yapıldı:

"Portekiz, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılım müzakerelerinin imzalanmasını memnuniyetle karşılıyor. Üyelerinin her biri gibi, İttifak güçlenecek. Portekiz, bu tarihi anda yapıcı ve birlik olan bir müttefik olmaya devam edecektir."

İSVEÇ'İN KANADA BÜYÜKELÇİSİ AHLİN: KANADA, ONAY BELGESİNİ ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NA TESLİM EDEN İLK ÜLKE OLDU

İsveç'in Kanada Büyükelçisi Urban Ahlin ise yaptığı sosyal medya paylaşımında, "Kanada, onay belgesini Kuzey Atlantik Antlaşması'nın emanetçisi olan ABD Dışişleri Bakanlığı'na teslim eden ilk ülke oldu! İsveç'in Kanada Büyükelçisi olmak büyük bir ayrıcalık. Teşekkürler Kanada" dedi.

İTALYA NATO DAİMİ TEMSİLCİSİ TALO: NATO 360 DERECELİK BİR YAKLAŞIMLA DAHA GÜÇLÜ OLACAK

İtalya'nın NATO Daimi Temsilici Francesco M. Talo ise şu paylaşımı yaptı:

"Bugün İtalya'yı temsil etmekten ve Finlandiya ve İsveç'in Kuzey Atlantik Antlaşması'na katılım protokollerini imzalamaktan onur ve memnuniyet duydum. Finlandiya ve İsveç Dışişleri Bakanları, İtalya'nın desteğini takdirle karşıladıklarını belirttiler. NATO 360 derecelik bir yaklaşımla daha güçlü olacak."

ANKA / Güncel