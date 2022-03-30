Hollanda'nın Zwolle şehrinde silahlı bir saldırgan iki kişiyi öldürdü - Haberler

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Hollanda'nın Zwolle şehrinde silahlı bir saldırgan iki kişiyi öldürdü

AA - Selman Aksünger - Güncel
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Hollanda'nın Zwolle şehrinde silahlı bir saldırgan iki kişiyi öldürdü

Hollanda'nın Zwolle şehrinde silahlı bir saldırgan restoranda yemek yiyen iki kişiyi öldürüp kaçtı.

Hollanda'nın Zwolle şehrinde silahlı bir saldırgan restoranda yemek yiyen iki kişiyi öldürüp kaçtı.

Hollanda polisinin yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeyinde bulunan Zwolle şehrindeki bir McDonald's'a giren saldırganın ateş açtığı iki kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Yerel medyada yer alan ve bir görgü tanığına dayandırılan haberde de saldırganın içeri girer girmez hedefinde bulunan iki kişiye ateş açtığı ve insanların panikle dışarı koştuğu ifade edildi.

Saldırı sırasında çocuklu ailelerin de bulunduğu restoranda çok sayıda kişinin olaya şahit olduğu kaydedildi.

Polisin çevrede güvenlik önlemi aldığı ve saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldığı belirtildi.

AA / Selman Aksünger - Güncel

Hollanda, Güncel, Haberler

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