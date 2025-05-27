Hollanda'nın Ukrayna'ya F-16 Savaş Uçakları Teslimatı Tamamlandı

Hollanda'nın Ukrayna'ya F-16 Savaş Uçakları Teslimatı Tamamlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hollanda, Ukrayna'ya taahhüt ettiği 24 adet F-16 savaş uçağının son partisini Belçika'ya gönderdi. Uçakların operasyonel kalması için pilot eğitimi ve destek sağlanacak.

LAHEY, 27 Mayıs (Xinhua) -- Hollanda'nın Ukrayna'ya vermeyi taahhüt ettiği F-16 savaş uçaklarının son partisi ülkeden ayrıldı.

Hollanda Savunma Bakanlığı tarafından pazartesi günü yapılan açıklamada uçakların Hollanda'daki Volkel Hava Üssü'nden havalandığı ve Ukrayna'ya teslim edilmeden önce son hazırlıkların yapılacağı Belçika'ya doğru yola çıktığı belirtildi.

Hollanda'ya ait F-16'ların ilk partisi geçtiğimiz yıl ekim ayında teslim edilmişti.

Yeni teslimatla birlikte Hollanda, taahhüt ettiği 24 adet F-16 savaş uçağının tamamını Ukrayna'ya sağlamış oldu.

F-16'ların doğrudan transferi tamamlanırken, Hollanda hükümeti Ukrayna'ya desteğinin süreceğini vurguladı. Yardım paketi kapsamında pilot eğitimi, bakım, yedek parça, mühimmat ve yakıt desteği sağlanarak uçakların operasyonel kalması hedefleniyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Hindistan'ın Türkiye boykotu, Hint düğünlerini vurdu! Milyon dolarlık organizasyonlar iptal ediliyor

Hindistan'ın boykotu Türkiye'de milyon dolarlık sektörü vurdu
Yeni uygulamayla elektrik faturalarında yüzde 93'lük artış gündemde

Elektrik faturalarında %93'lük artış gündemde
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni liste açıklandı: İşte Türkiye'nin en büyük 10 sanayi şirketi

Yeni liste açıklandı: İşte Türkiye'nin en büyük 10 sanayi şirketi
Cristiano Ronaldo, Al-Nassr'a veda etti

Ronaldo, Al-Nassr'a veda etti
İBB Başkanvekili Nuri Aslan, adliyede tehditler savurdu: Yakarım bak ortalığı

İBB Başkanvekili, adliyede tehditler savurdu: Yakarım bak ortalığı
Doğu'daki iki ilimizi karşı karşıya getiren tehdit! Çark etse de tansiyon düşmedi

Doğu'daki iki ilimizi karşı karşıya getiren tehdit! Çark etse de tansiyon düşmedi
Yeşilçam oyuncusu Devlet Devrim hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın 'Siyah Boncuk'u hayatını kaybetti
Böyle olacağı belliydi! Günlerdir konuşulan Elazığspor-Vanspor maçı tatil edildi

Böyle olacağı belliydi! Günlerdir konuşulan maç tatil edildi
İstanbul'da eğlence mekanına el bombalı saldırı

İstanbul'da kabus dolu gece! Eğlence mekanına el bombası atıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.