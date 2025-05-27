Hollanda'nın Ukrayna'ya F-16 Savaş Uçakları Teslimatı Tamamlandı

LAHEY, 27 Mayıs (Xinhua) -- Hollanda'nın Ukrayna'ya vermeyi taahhüt ettiği F-16 savaş uçaklarının son partisi ülkeden ayrıldı.

Hollanda Savunma Bakanlığı tarafından pazartesi günü yapılan açıklamada uçakların Hollanda'daki Volkel Hava Üssü'nden havalandığı ve Ukrayna'ya teslim edilmeden önce son hazırlıkların yapılacağı Belçika'ya doğru yola çıktığı belirtildi.

Hollanda'ya ait F-16'ların ilk partisi geçtiğimiz yıl ekim ayında teslim edilmişti.

Yeni teslimatla birlikte Hollanda, taahhüt ettiği 24 adet F-16 savaş uçağının tamamını Ukrayna'ya sağlamış oldu.

F-16'ların doğrudan transferi tamamlanırken, Hollanda hükümeti Ukrayna'ya desteğinin süreceğini vurguladı. Yardım paketi kapsamında pilot eğitimi, bakım, yedek parça, mühimmat ve yakıt desteği sağlanarak uçakların operasyonel kalması hedefleniyor.