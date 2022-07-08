Hollanda'nın Neerijnen köyüne getirilen kurbanlıklar alıcılarını bekliyor - Haberler

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Hollanda'nın Neerijnen köyüne getirilen kurbanlıklar alıcılarını bekliyor

AA - Selman Aksünger - Güncel
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Tesisten detaylar Tesis görevlilerinden Hayrettin Korkmaz ile röportaj Hollanda'nın Utrecht şehri yakınlarındaki Neerijnen köyüne getirilen kurbanlıklar alıcılarını bekliyor.

Tesisten detaylar

Tesis görevlilerinden Hayrettin Korkmaz ile röportaj Hollanda'nın Utrecht şehri yakınlarındaki Neerijnen köyüne getirilen kurbanlıklar alıcılarını bekliyor. Köyde bulunan tesiste, Kurban Bayramının ilk iki günü Hollanda'da yaşayan Müslümanlara kurban kesim imkanı sunuluyor.

AA / Selman Aksünger - Güncel

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