Hollanda'nın Büyükelçisi Wijnands, Türkiye-Hollanda Dostluğunun 100. Yılında Anıtkabir'i Ziyaret Etti

Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands, Türkiye- Hollanda Dostluğunun 100. yıl dönümü kapsamında büyükelçilik çalışanlarıyla Anıtkabir'e ziyarette bulundu.

Wijnands, Türkiye- Hollanda Dostluğunun 100. yıl dönümü kapsamındaki "Dostluk Yılının" sona ermesiyle Anıtkabir'i ziyaret etti.

Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği mensuplarından oluşan heyetle Aslanlı Yol'dan yürüyen Büyükelçi Wijnands, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu.

Beraberindeki heyetle hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Wijnands, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Wijnands, deftere şunları yazdı:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e şükranlarımı sunmak benim için bir ayrıcalık. 1924'te Cumhurbaşkanı Atatürk ve Kraliçe Wilhelmina'nın rehberliğinde yeni kurulan Cumhuriyet ile Hollanda Krallığı arasında bir Dostluk Anlaşması imzalandı. 2024'te Türkiye ile Hollanda arasındaki kapsamlı dostluğu göstermek için bu anlaşmanın 100. yıl dönümünü çeşitli etkinliklerle kutluyoruz."

AA muhabirine Türkiye-Hollanda Dostluğunun 100. yıl dönümünde yapılan etkinlik ve faaliyetlere ilişkin değerlendirmede bulunan Wijnands, bugün Anıtkabir'i ziyaret ettiklerini ve çok özel bir yılın sona erdiğini belirterek, Ankara'daki büyükelçilik ekibiyle Atatürk'ü onurlandırmak ve Türkiye ile Hollanda arasındaki 100 yıllık dostluğu kutlamak için çelenk sunduklarını ifade etti.

"40'tan fazla ortak etkinlik düzenledik"

Wijnands, 100. yıl dönümü kapsamında Türk makamlarıyla ve Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliğiyle işbirliği yaptıklarını ve bundan gurur duyduklarını kaydederek, "Tüm ortaklarla birlikte ve çok fazla çalıştık, aslında 40'tan fazla etkinlikle olağanüstü bir yıl geçirdik. Türkiye'deki 36 ilde etkinlik düzenledik." dedi.

Klasik müzikten açık hava konserine kadar birçok etkinlik düzenlediklerini anlatan Wijnands, iş insanları, öğrenciler ve çocuklarla bir araya geldiklerini söyledi.

Wijnands, 1911'de Osmanlı Devleti'nin Hollanda'daki Barış Sarayı'na hediye ettiği Hereke halısının restorasyon için Türkiye'ye getirildiğini ve işlemlerin tamamlanmasının ardından saraya geri gönderildiğini belirtti.

Hollandalı ressama ait Ankara'nın bilinen en eski, eşsiz ve güzel tablosu "Ankara Manzarası"nın Augustus Tapınağı'na projeksiyonla yansıtıldığını anlatan Wijnands, bu etkinliklerin iki ülke arasında devam eden özel ortaklık ve dostluğu gösterdiğini dile getirdi.

Bu tarz etkinliklere katılan yeni nesillerle bu dostluğun süreceğini ve daha da gelişeceğini kaydeden Wijnands, "Bu çok özel bir yıldı ancak tabii ki burada bitmeyecek. Gelecek yıl daha fazla etkinlikle devam edeceğiz. Ocak ayının ortasında Hollanda Ticaret Bakanının ve beraberindeki önemli şirket yöneticilerinin Türkiye'ye önemli bir ziyareti olacak, mevkidaşıyla ve diğer şirketlerle daha fazla ticaret ve yatırım olasılıkları hakkında görüşecekler." diye konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığına, Ticaret Bakanlığına, Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliğine, yerel makamlara, sivil toplum örgütlerine ve ortak çalıştıkları tüm kurumlara teşekkür eden Wijnands, bu yılı gerçekten unutulmaz kıldıklarını söyledi.