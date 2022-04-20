Hollanda, NATO'nun Romanya'daki çok uluslu muharip grubuna 200 asker gönderecek

Hollanda, NATO'nun doğu kanadını güçlendirmek için Romanya'da oluşturduğu çok uluslu muharip grubuna yaklaşık 200 asker ile katkı sağlayacağını bildirdi.

Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Hollandalı askerlerin bu yaz Romanya'nın Cincu bölgesinde bulunan askeri üsse yerleşeceği belirtildi.

Açıklamada, askerlerin ilk etapta 12 ay boyunca yaklaşık 900 askerden oluşan Fransız liderliğindeki NATO muharip grubunun bir parçası olacakları ifade edildi.

Ayrıca 85 askeri personelden oluşan bir mühendislik ekibinin de sahanın hazırlanmasına yardımcı olmak için gelecek ay Romanya'ya gidebileceği kaydedildi.

NATO 12 Nisan'da yaptığı açıklamada Bulgaristan, Macaristan, Romanya ve Slovakya'da çok uluslu muharip grupların oluşturulduğunu duyurmuştu.