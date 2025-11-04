Hollanda, Lübnan Ordusuna 7.5 Milyon Dolar Yardımda Bulunacak

Hollanda Savunma Bakanı Ruben Brekelmans, ülkesinin Lübnan ordusuna 7,5 milyon dolar tutarında mali yardım sağlayacağını duyurdu.

Lübnan resmi ajansı NNA'ya göre, Brekelmans, başkent Beyrut'ta, resmi temaslarının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Lübnan'a ziyaretinin ikili ilişkileri güçlendirmek amacı taşıdığını belirten Bakan Brekelmans, Lübnan ordusuna 7,5 milyon dolar tutarında mali yardım sağlayacaklarını duyurdu.

Brekelmans, "Lübnan insani ve ekonomik alanlarda kapsamlı desteğe ihtiyaç duyuyor." dedi.

"Hizbullah'ın silahsızlandırılması" konusuna ilişkin ise Brekelmans, "Silahsızlanma planının ilk aşaması zorluklara rağmen iyi ilerliyor. Planın başarılı olabilmesi için tüm tarafların buna bağlı kalması gerekiyor." diye konuştu.

Bakan Brekelmans, "Durumu yakından izliyoruz. Lübnan ordusuna destek sağlayarak taraflar arasında güveni güçlendirmeye ve İsrail'in mevcut anlaşmalara bağlı kalmasını sağlamaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Hollandalı Bakan, İsrail'in Lübnan'ın güneyine saldırılar düzenleyerek, Kasım 2024'te varılan ateşkes anlaşmasını ihlal ettiğini dile getirdi.

Lübnan'da silahların devletin tekelinde toplanması gündemiyle 5 Ağustos'ta toplanan Bakanlar Kurulu, orduya "silahların yıl sonuna kadar toplanmasına dair bir plan hazırlama" görevi vermişti.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.