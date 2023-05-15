Hollanda Libya'daki büyükelçiliğini yeniden açtı

Hollanda, Libya'da barış ve istikrarın güçlenmesini desteklediğini ve başkent Trablus'taki büyükelçiliğini yeniden açtığını duyurdu.

Hollanda, Libya'da barış ve istikrarın güçlenmesini desteklediğini ve başkent Trablus'taki büyükelçiliğini yeniden açtığını duyurdu.

Hollanda'nın Trablus Büyükelçiliği, iki ülkenin dışişleri bakanlıkları yetkilileri ve Trablus'taki birçok büyükelçinin katıldığı törenle yeniden hizmete girdi.

Hollanda Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Libya ile diplomatik ve ticari işbirliğini güçlendirmekten gurur duyuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Libya'da kapsamlı seçimlerin, barış ve istikrarın güçlenmesinin desteklendiği kaydedilen açıklamada, " Hollanda'nın Libya'daki büyükelçiliği ofislerinin açıldığını duyurmaktan memnuniyet duyuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Libya'da 2011'de Muammer Kaddafi rejimine karşı protestoların patlak vermesinin ardından birçok ülke gibi Hollanda da büyükelçiliğini kapatmıştı.