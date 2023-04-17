Hollanda istihbaratı ülkede hukukun üstünlüğüne yönelik tehditlerdeki artışa dikkati çekti

Hollanda Güvenlik ve İstihbarat Dairesinin (AIVD) yıllık raporunda, Ukrayna savaşı, ajanlık faaliyetleri ve siber saldırılar sebebiyle ülkede hukukun üstünlüğüne yönelik iç ve dış tehditlerin arttığı bildirildi.

Hollanda Güvenlik ve İstihbarat Dairesinin (AIVD) yıllık raporunda, Ukrayna savaşı, ajanlık faaliyetleri ve siber saldırılar sebebiyle ülkede hukukun üstünlüğüne yönelik iç ve dış tehditlerin arttığı bildirildi.

"Genel İstihbarat ve Güvenlik Hizmeti" başlıklı raporda, Hollanda'da iç ve dış kaynaklı güvenlik tehditlerinin arttığı belirtildi.

Rapora ilişkin basın açıklaması yapan AIVD Genel Direktörü Erik Akerboom, Hollanda'nın ekonomik güvenliği için Çin'in "en büyük ekonomik tehdit" olduğunu belirterek, "Çin, Hollanda'daki yeni teknolojileri hedef alıyor ve sürekli bu teknolojileri çalmaya çalışıyor." dedi.

Akerboom, "Çin; siber alanı bir silah olarak kullanmanın yanı sıra, öğrencileri ve her türlü bilim insanlarını savunmasız alanlardaki önemli bilgileri almak için ajan olarak kullanıyor." diye konuştu.

ABD ordusuna ait askeri bilgilerin internette ifşa edilmesini yorumlayan Akerboom, "Benzer şeyin bizim de başımıza gelmeyeceğini garanti edemezsiniz. Bunun olmaması için her şeyi yapıyoruz. Böyle bir şeyin yaşanması planları ve stratejileri zedeler ve bizi daha da zayıflatır." ifadelerini kullandı.

ABD Adalet Bakanlığı, Ulusal Hava Muhafızlarının istihbarat kanadı üyesi Jack Teixeira, gizli ulusal savunma bilgilerinin izinsiz çıkarılması, saklanması ve iletilmesi iddiasıyla ilgili bir soruşturmayla bağlantılı olarak gözaltına aldığını açıklamıştı.

Hollanda hükümeti, Mart 2023'te Çin'e yapılacak çip üretim ekipmanı ihracatına ve çip yapımında kullanılan hammaddelerin Çin'e ihracatına kısıtlama getirdiğini açıklamıştı.

"Ukrayna savaşı güvenlik tehditlerini arttırdı"

Raporda, radikal fikirlerin, terör tehditlerinin, siber saldırıların, sabotajların ve organize suçların ülkede hukukun üstünlüğünü zedelediğine dikkati çekildi.

Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle artan enflasyon ve enerji fiyatlarının ülkede radikal fikirlerin yayılmasına zemin oluşturduğuna değinilen raporda, "(Savaşın) sonucunda Kovid-19 pandemisiyle ortaya çıkan 'kötü niyetli elitler' ile ilgili komplo teorilerini yayanlar tekrar bu fikirleri yayma fırsatı buldu. Bazen Rusya gibi ülkeler Batı toplumlarındaki karşıtlıkları gizlice kışkırtıyor." ifadeleri yer aldı.

Rusya'nın, Hollanda'dan ve NATO üyesi ülkelerden bilgi çalmaya çalıştığı kaydedilen raporda, söz konusu sebeplerle 17 Rus diplomatın Hollanda'dan gönderildiği bilgisine yer verildi.

Raporda Çin, Rusya ve İran gibi ülkelerden gelen siber saldırılara dikkati çekmek için Temmuz 2021'de Arnavutluk hükümetinin dijital altyapısının imhasını, hükümet sistemlerinden veri ve elektronik iletişim bilgilerinin çalınmasını hedefleyen siber saldırı hatırlatıldı.

Arnavutluk, dijital altyapılarına gerçekleştirilen siber saldırı eylemine cevap olarak İran ile diplomatik ilişkilerin kesilmesine karar vermişti.

"Nefret söylemi arttı"

Raporda, ülkedeki farklı inanç ve dini gruplara yönelik nefret söyleminin arttığı belirtilirken, aşırı sağcı ve radikal gruplardan gelen somut tehditlerin AIVD tarafından engellendiği kaydedildi.

Raporda, ülkede radikal fikirlerin aşırılıkçı niyetlere ve nihayetinde şiddet kullanımına dönüşme tehlikesinin arttığı aktarıldı.