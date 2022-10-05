Hollanda hükümetine 'çiftlikleri satın alması' tavsiye edildi

Hollanda'da hükümet yetkilileriyle çiftçiler arasında arabuluculuk yapan eski milletvekili Johan Remkes, müzakerelere ilişkin ilk raporunda hükümetin 500 ila 600 arasında çiftliği satın alıp kapatması tavsiyesinde bulundu.

Hollanda'da hükümet yetkilileriyle çiftçi temsilcileri arasındaki azot emisyonunu azaltma politikaları müzakerelerinin arabulucusu Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD) eski milletvekili Remkes, görüşmelere ilişkin ilk raporunu açıkladı.

Remkes, azot emisyonunu azaltmaya yönelik hedeflere ulaşılması için emisyonu en fazla olan ilk 500-600 dolayındaki çiftliğin bir yılda Hollanda hükümetince satın alınarak kapatılması tavsiyesinde bulundu.

Raporda, bu rakamın Hollanda'da çiftçilikle uğraşanların yüzde 1'ine tekabül ettiğini aktaran Remkes, azot emisyonunun bir an evvel azaltılması gerektiğini vurguladı.

Remkes, 58 sayfalık raporun bir "hareket planı değil fikir dizisi"nden ibaret olduğunu belirtti.

Hedeflere ulaşılamaması durumunda Hollanda'nın kilitleneceğine dikkati çeken Remkes, ev, çiftlik ve yol yapımı için lisans verilmesinin hukuken mümkün olmayacağını ifade etti.

Remkes, "Rapordakileri içim parçalanarak yazdım fakat başka bir yol göremiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Çiftçiler rapora tepkili

Çiftçiler, raporun açıklandığı sırada, hükümet binasının önüne getirdikleri iki traktörle gösteri yaptı.

Ülkedeki çiftçi derneklerinden Çiftçi Savunma Gücünün (FDF) lideri Mark van den Oever, çiftliklerin zorla satın alınarak kapatılmasının "kabul edilemez" olduğunu belirtti.

Yerel medyadaki haberlerde, çiftçilerin yeniden protestoya gidebileceği belirtildi.

Binlerce çiftliğin kapanması öngörülüyor

Hollanda'da, temmuzdan bu yana hükümetin azot emisyonu politikalarını protesto eden çiftçiler, yolları kapatmış, gıda merkezlerinin önlerini tıkamış ve yollara tezek ve saman dökmüştü.

Büyük oranda azot emisyonuna sebep olduğu gerekçesiyle hükümetin inek sayısını azaltma kararına karşı çıkan çiftçiler, 22 Haziran'da Stroe kentinde bugüne kadarki gösterilerin en büyüğünü hayata geçirmişti.

Hükümet, yerel mahkemelerin iklim değişikliği hedeflerinin gerisinde kaldığı gerekçesiyle verdiği ihlal kararlarının ardından ülkenin çoğu bölgesinde azot emisyonunu 2030'a kadar yüzde 50, bazı bölgelerinde ise yüzde 70 ve 95 azaltma hedefi koymuştu.

Hollanda Maliye Bakanlığına dayandırılan verilere göre, ülkede 2030'a kadar azot emisyonunu azaltmaya yönelik hedefler nedeniyle 11 bin 200 çiftliğin kapanması öngörülüyor.

17 bin 600 çiftliğin ise mevcut hayvan sayısını üçte birden fazla azaltması bekleniyor.

Hükümet yetkilileriyle çiftçilerin temsilcileri arasındaki görüşmelerin devam etmesi bekleniyor.