Hollanda, Gelecek Yıl Ukrayna'ya 700 Milyon Euro Değerinde Ek Yardımda Bulunacak

Güncelleme:
Hollanda, 2024 yılı için Ukrayna'ya 700 milyon euro ek yardımda bulunacağını açıkladı. Bu fonun 500 milyon euroğu Savunma Bakanlığı'ndan, 200 milyon euroğu ise Dışişleri Bakanlığı'ndan karşılanacak.

LAHEY, 9 Aralık (Xinhua) -- Hollanda hükümeti, Ukrayna'ya destek olmak amacıyla gelecek yıl 700 milyon euro (812 milyon ABD doları) ek fon tahsis edeceğini duyurdu.

Pazartesi günü maliye, savunma ve dışişleri bakanları tarafından imzalanarak Temsilciler Meclisi ve Senato'ya gönderilen mektuba göre, bu fonun 500 milyon euroluk kısmı Savunma Bakanlığı bütçesinden, kalan 200 milyon euro ise Dışişleri Bakanlığı bütçesinden karşılanacak.

Hollanda hükümeti, Rusya- Ukrayna çatışmasının Şubat 2022'de başlamasından bu yana Ukrayna'ya yaklaşık 13,5 milyar euro askeri ve yaklaşık 3,5 milyar euro sivil yardım sağladığını bildirdi.

Bakanlar, gelecek yılın bütçesinde ek fon ayırmanın zor olacağı konusunda uyarıda bulunarak, "Mali gerçeklik şu ki gelecek yıl sınırlarımıza ulaşacağız" ifadesini kullandı.

Kabine ayrıca, uygun koşullar altında kısa vadede Ukrayna için uluslararası finansman sağlama önemini vurgulayarak Rusya Merkez Bankası'nın dondurulmuş varlıklarına dayalı yeniden yapılandırma kredilerini tercih ettiklerini belirtti.

Haberler.com
