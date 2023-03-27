Hollanda Havayolları Beijing'e Direkt Uçuşları Yeniden Başlattı

AMSTERDAM, 27 Mart (Xinhua) -- Çinli ve Hollandalı havayolları, Kovid-19 pandemisi nedeniyle verilen üç yıllık aranın ardından Pazar günü Amsterdam'dan Beijing'e direkt uçuşlara yeniden başladı.

AMSTERDAM, 27 Mart (Xinhua) -- Çinli ve Hollandalı havayolları, Kovid-19 pandemisi nedeniyle verilen üç yıllık aranın ardından Pazar günü Amsterdam'dan Beijing'e direkt uçuşlara yeniden başladı.

Schiphol Havalimanı'ndan Beijing'e giden tam kapasitedeki China Southern Airlines seferi öncesinde, bu anın hatırası olarak biniş kapısında yolculara rengarenk ahşap lale çiçekleri hediye edildi.

Yerel saatle 20.40'da Schiphol Havalimanı'ndan ayrılan yolcuların Beijing Daxing Uluslararası Havalimanı'na varışları 10 saat olarak planlandı.

Schiphol Havalimanı'ndaki havayolu ortaklıkları direktörü Wilco Sweijen Xinhua'ya verdiği demeçte, havalimanından Beijing Daxing ile Amsterdam arasında ilk uçuşun yapıldığını söyledi.

Havalimanı temsilcileriyle birlikte yolculara lale çiçeği dağıtan Sweijen, "Durumdan çok memnunuz, çünkü artık Çin'in başkenti Amsterdam'a yeniden bağlandı. Bu harika" dedi.

Çinli havayolunun Avrupa satış müdürü Mack Su ise, Xinhua'ya verdiği demeçte, Amsterdam-Beijing rotasının 2020'nin Mart ayında Kovid-19 nedeniyle kesintiye uğradığını ve bu rotanın yeniden başlamasının, havayolunun "Çin-Avrupa pazarında kapsamlı ve hızlandırılmış toparlanmasına" işaret ettiğini söyledi.

Su, yeni Amsterdam-Beijing Daxing rotasının haftalık dört uçuşla başlayacağını ve piyasadaki talebe göre artacağını söyledi. China Southern Airlines, Beijing rotasının yanı sıra Amsterdam ile Çin'in güneyindeki bir metropol olan Guangzhou arasında haftada dört kez uçuş gerçekleştiriyor.

Yine Pazar günü, Hollandalı havayolu şirketi KLM, pandemi nedeniyle kesintiye uğrayan Beijing uçuş rotasını yeniden başlatarak Schiphol Havalimanı'ndan Beijing Başkent Uluslararası Havalimanı'na bir uçuş gerçekleştirdi.

Daha önce yapılan basın açıklamasında, Hollandalı havayolu şirketi bunun "Amsterdam'dan Çin'e giden rotaların iyileşmesi" olduğunu söyledi. Açıklamada, "Çin pazarı, iş seyahatinde olanlardan gelen talep nedeniyle KLM'nin ağında önemlidir" denildi.

Sweijen, daha yüksek yolcu akışı nedeniyle bir yıl önce haftada sadece altı olan Hollanda ile Çin arasındaki sefer sayısının artık haftada 27'ye çıktığını söyledi.

Sweijen, bunların sadece yolcu uçağı seferleri olduğunu ifade ederek, yakın gelecekte daha fazla seferin eklenebileceğine olan inancını dile getirdi.

Yetkili, "Doluluk oranlarının iyi olduğunu görüyoruz. Bunun uçuşlara dönük talebin büyük olduğu anlamına gelmesi nedeniyle çok mutluyuz" dedi.