Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hollanda F-35'leri Polonya sınırında 3 Rus uçağını engelledi

Güncel Haberler

Hollanda F-35'leri Polonya sınırında 3 Rus uçağını engelledi

Hollanda Savunma Bakanlığı, Polonya sınırı yakınlarında uçan 3 Rus uçağının bu ülkede görev yapan Hollanda'ya ait NATO uçakları tarafından engellendiğini açıkladı.

Hollanda Savunma Bakanlığı, Polonya sınırı yakınlarında uçan 3 Rus uçağının bu ülkede görev yapan Hollanda'ya ait NATO uçakları tarafından engellendiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya'ya ait Baltık Denizi kıyısındaki Kaliningrad'dan 3 uçağın NATO görev bölgesindeki Polonya'ya yaklaşması üzerine Hollanda'ya ait F-35 uçakları havalandı.

Daha sonra yaklaşan hava araçlarının birinin "IL-20M Coot-A" tipi askeri uçak, diğer ikisinin ise SU-27 Flankers tipi savaş uçağı olduğunun anlaşıldığı belirtilen açıklamada, Rus uçaklarının NATO görevindeki Hollanda uçakları tarafından engellendiği ifade edildi.

Rus toprağı Kaliningrad'ın, hem NATO hem de Avrupa Birliği üyesi olan Litvanya ile Polonya'ya sınırları bulunuyor.

Kaynak: AA / Güncel

Kaliningrad Hollanda Polonya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title