HOLLANDA EXPO'DA 'AY YILDIZLI' TÜRKİYE PAVİLYONU

HOLLANDA'da gerçekleştirilen 'EXPO 2022 Floriade Almere'da' ay yıldızlı Türk bayrağı motifli Türkiye Pavilyonu yer aldı. Pavilyonun açılışı, Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakanlığı tarafından görevlendirilen Kahramanmaraş Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek'in katıldığı törenle yapıldı.

Dünya kupası ve olimpiyatlardan sonra en büyük uluslararası organizasyon olan EXPO 2022 ev sahipliğini Hollanda yaptı. EXPO 2022 Floriade Almere'de Türkiye, ay yıldızlı pavilyon ile yer aldı. Türkiye Pavilyonu'nun açılış törenine; Türkiye Pavilyonu Genel Komiseri olarak görevlendirilen Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ile Türkiye Cumhuriyeti Hollanda Büyükelçisi Şaban Dişli, Türkiye Cumhuriyeti Amsterdam Başkonsolosu Engin Arıkan, Türkiye Cumhuriyeti Rotterdam Başkonsolosu Aytaç Yılmaz, Türkiye Cumhuriyeti Deveneter Başkonsolosu Tuna Yücel Modrak katıldı. Törende konuşan Mahçiçek, Kahramanmaraş'ın Türkiye'nin güçlü bir yansıması olduğunu ve mutlaka görülmesi gerektiğini ifade ederek, şöyle dedi: "23 Nisan 2023'de açacağımız EXPO'muza 45 ila 50 ülke katılacak. Kahramanmaraş bir kahramanlık destanı kentidir. Kahramanmaraş, Kurtuluş Savaşı'nın ve edebiyatın başkentidir. Aynı zamanda Kahramanmaraş, 140 ülkeye ihracat yapan bir sanayi kentidir. Türkiye'nin en güçlü yansıması olan şehrimizi mutlaka tanımalı ve görmelisiniz. Ülke pavilyonumuzun açılışına katılarak bizleri onurlandırdınız, sizleri EXPO 2023 Onikişubat-Kahramanmaraş da bulaşmak ümidiyle selamlıyorum. Burada dondurmamızı tadıp, değerlerimizi gördünüz ama asıl olarak sizleri şehrimize bekliyoruz." Konuşmaların ardından 'Çevre Dostu Köşk' temalı Türkiye Pavilyonu'nun açılışı yapılırken,açılışa katılanlara Kahramanmaraş'ın meşhur lezzetlerinden olan dondurma ikram edildi. (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel