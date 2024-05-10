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Hollanda, Doğu Kudüs'teki UNRWA Genel Merkezi'ne yapılan saldırıyı kınadı

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Hollanda Dışişleri Bakanlığı, fanatik Yahudilerin Doğu Kudüs'teki UNRWA Genel Merkezi'ne düzenlediği saldırıyı kınadı ve insani yardım çabalarına yönelik şiddetin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Hollanda, fanatik Yahudilerin işgal altındaki Doğu Kudüs'te Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Merkezi'ne saldırısına ilişkin "İnsani yardım çabalarına yönelik şiddet kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı'nın X hesabından UNRWA Genel Merkezi'ne düzenlenen saldırıya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Hollanda, Doğu Kudüs'te UNRWA'yı hedef alan şiddete karşı kararlı bir duruş sergilemektedir." ifadesi kullanıldı.

İsrail'in, işgal altındaki Filistin topraklarında Birleşmiş Milletler'in (BM), diğer diplomatik binaların ve personelin güvenliğini sağlaması gerektiği belirtilen açıklamada, "İnsani yardım çalışanlarına yönelik şiddetin hiçbir haklı gerekçesi olamaz." değerlendirmesinde bulunuldu.

Dışişleri Bakanı Hanke Bruins Slot, X hesabındaki paylaşımında, Bakanlığın açıklamasındaki ifadelere ek olarak "İnsani yardım çabalarına yönelik şiddet kabul edilemez." ifadesi kullanıldı.

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, 9 Mayıs'ta İsrailli aşırılık yanlılarının işgal altındaki Doğu Kudüs'te UNRWA Genel Merkezinin çevresini iki kez ateşe verdiğini, bu sırada UNRWA ve diğer BM kuruluşlarının personelinin tesiste olduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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