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Hollanda Dışişleri Bakanı: Ukrayna'ya gönderilen silahlar Rusya'ya karşı kullanılabilir

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Hollanda Dışişleri Bakanı Hanke Bruins Slot, Ukrayna'ya gönderilen silahların Kiev yönetimince Rusya'ya karşı kullanılabileceğini söyledi. Slot, NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, silah sistemlerinin ülke dışında kullanılmasının mümkün olduğunu ve koşullar yerine getirildiği takdirde bu silahların Rus topraklarında da kullanılabileceğini belirtti.

Hollanda Dışişleri Bakanı Hanke Bruins Slot, şartların oluşması halinde, Hollanda'dan Ukrayna'ya gönderilen silahların Kiev yönetimince Rusya'ya karşı kullanılabileceğini söyledi.

Slot, Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'na katılımı öncesi basına açıklamalarda bulundu.

Uluslararası kamuoyunda bir süredir tartışılan Ukrayna'ya NATO askerlerini gönderme ve NATO silahlarının Rusya topraklarına yönelik kullanılması konularına dair görüşleri sorulan Slot, "Hollanda'nın silah sistemlerinin ülke dışında kullanımı konusunda BM tüzüğünün 51'inci maddesine uymak çok önemli. Meşru müdafaa hakkınız varsa, silah sistemlerini kullanmada coğrafi sınırlama bulunmuyor. Kullandığımız ortak ilke budur." ifadelerini kullandı.

Slot, Birleşmiş Milletler (BM) tüzüğünün 51'inci maddesi kapsamında ve meşru müdafaa hakkı çerçevesinde silah sistemlerinin ülke dışında kullanılmasının mümkün olduğunu ve koşullar yerine getirildiği takdirde bu silahların Rus topraklarında da kullanılabileceğini güçlü şekilde savunacağını kaydetti.

Ukraynalıların F-16'ları kullanması için çalışmaların devam ettiğini ifade eden Slot, "Amerikalılarla halen uğraşıyoruz ve F-16'nın Ukrayna semalarında uçması için mümkün olan en kısa sürede elimizden gelen her şeyi yapıyoruz." dedi.

Slot, Rusya'ya karşı yürüttüğü savaşı kazanması için Ukrayna'ya her türlü desteği vereceklerini belirterek, "Rusya'ya karşı bu savaşı yeniden kazanmak için bu mücadelede Ukrayna'yı destekleme konusunda yaratıcı olmalıyız." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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