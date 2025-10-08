Hollanda Dışişleri Bakanı, Trump'ın Gazze Planını Değerlendirdi

Hollanda Dışişleri Bakanı David van Weel, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planının Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafının tamamen açılmasına katkı sağlamasını umduğunu söyledi.

Mısır resmi haber ajansı MENA, Hollanda Dışişleri Bakanının gıda ve tıbbi yardım yüklü binlerce tırın Gazze Şeridi'ne giriş izni beklediği Mısır tarafındaki Refah Kapısı'nı ziyaret ettiğini bildirdi.

Hollandalı bakan, ziyaret sırasında Kuzey Sina Valisi Halid Mucavir ve Kızılay yetkililerinden Gazze'deki son durum hakkında ayrıntılı bilgi aldı.

Gazze Şeridi'ndeki insani durumun kötüleşmesinden endişe duyduklarını belirten van Weel, "(Trump'ın Gazze planının) Sahada daha iyi koşulların sağlanmasına ve Refah Kapısı'nın Filistin tarafının da tamamen açılmasına katkı sunmasını umuyorum." dedi.

Mısır'ın "Kahire el-İhbariyye" kanalı da, van Weel'in ziyaretine Refah kara sınır kapısından başladığını, yardım ve insani destek malzemelerinin Gazze'ye ulaştırılma sürecini yerinde incelediğini bildirdi.

Hollandalı bakanın ayrıca El-Ariş Devlet Hastanesi'nde tedavi gören yaralı ve hasta Filistinlileri ziyaret etmesi ve El-Ariş Havalimanı'ndaki yardım depolarını incelemesi bekleniyor.