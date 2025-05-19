Hollanda Dışişleri Bakanı Çin'i Ziyaret Edecek

Hollanda Dışişleri Bakanı Çin'i Ziyaret Edecek
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Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp, 21-22 Mayıs tarihlerinde Çin'e yapacağı ziyaretle ilgili detaylar açıklandı. Ziyaret, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin daveti üzerine gerçekleştirilecek.

BEİJİNG, 19 Mayıs (Xinhua) -- Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp 21-22 Mayıs tarihlerinde Çin'i ziyaret edecek.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre Veldkamp'ın ziyareti, Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi Wang Yi'nin daveti üzerine gerçekleştirilecek.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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