Hollanda Dışişleri Bakanı Çin'i Ziyaret Edecek

BEİJİNG, 19 Mayıs (Xinhua) -- Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp 21-22 Mayıs tarihlerinde Çin'i ziyaret edecek.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre Veldkamp'ın ziyareti, Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi Wang Yi'nin daveti üzerine gerçekleştirilecek.