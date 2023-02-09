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Hollanda, depremde yaralananların tahliyesi için nakliye uçağı gönderecek

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Hollanda, depremde yaralananların tahliyesi için nakliye uçağı gönderecek

Hollanda hükümeti, Kahramanmaraş merkezli toplam 10 ili etkileyen depremlerde yaralananların tahliyesi için Türkiye'ye "C-130" tipi nakliye uçağı göndereceğini bildirdi.

Hollanda hükümeti, Kahramanmaraş merkezli toplam 10 ili etkileyen depremlerde yaralananların tahliyesi için Türkiye'ye "C-130" tipi nakliye uçağı göndereceğini bildirdi.

Savunma Bakanı Kajsa Ollongren, Temsilciler Meclisinde yaptığı konuşmada, "C-130" tipi nakliye uçağı ile 2 doktor ve 6 sağlık personelinin de gönderileceğini söyledi.

Uçağın, sağlık personelleriyle yarın yola çıkacağını belirten Ollongren, afet bölgesindeki yaralıların Türkiye'nin farklı bölgelerine taşınması için kullanılacağını ifade etti.

Ollongren, Savunma Bakanlığının Türkiye'ye destek sağlamak için elinden gelen her şeyi yaptığını vurguladı.

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Kaynak: AA / Güncel

Kahramanmaraş Hollanda Türkiye Güncel Haberler

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