Hollanda'dan Ukrayna'ya 175 Milyon Euro'luk Askeri Yardım

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Hollanda Savunma Bakanı Ruben Brekelmans, Ukrayna'ya 175 milyon euro değerinde yeni bir askeri yardım paketi açıkladı. Paket, radar sistemleri ve insansız hava araçlarını kapsıyor.

LAHEY, 24 Haziran (Xinhua) -- Hollanda Savunma Bakanı Ruben Brekelmans, Ukrayna'ya yönelik 175 milyon euro (203 milyon ABD doları) değerinde yeni bir askeri yardım paketi açıkladı.

Salı günü duyurulan askeri yardım paketinde radar sistemleri, insansız araçlar ve insansız hava araçlarının (İHA) yanı sıra İHA'ların üretimi için Ukraynalı şirketlerle yapılan sözleşmeler yer alıyor.

Pakete ilişkin açıklamanın yapıldığı gün, NATO'nun Lahey'deki yıllık zirvesinin açılışı da gerçekleştirildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de salı günü Lahey'de Hollanda Başbakanı Dick Schoof ile bir araya geldi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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