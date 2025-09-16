Hollanda'dan Suriye'ye İlk Geri Dönüş Uçuşu Gerçekleşti

LAHEY, 16 Eylül (Xinhua) -- Hollanda'da bulunan 84 mülteci, hükümetin düzenlediği özel bir uçak seferiyle Suriye'nin başkenti Şam'a götürüldü. Bu, Hollandalı yetkililerin düzenlediği bu türden ilk geri dönüş seferi oldu.

Hollanda devletine ait NOS televizyonunun Hollanda İltica ve Göç Bakanlığı'na dayandırdığı habere göre mülteciler salı günkü sefere kendi isteğiyle katıldı. Haberde ayrıca sefere katılan kişilerin çoğunun Hollanda'da geçici oturum izni bulunduğu ya da yaptıkları sığınma başvurularının sonucunu beklediği belirtildi.

Hollanda hükümetinin verilerine göre bu yıl içerisinde yaklaşık 150.000 Suriyelinin 700'den fazlası ülkeden ayrıldı. Geri dönüşlerin Aralık 2024'te Beşar Esad hükümetinin düşmesinin ardından gerçekleştiğine dikkat çeken Hollandalı yetkililer, hükümet değişikliğinden sonra Suriye'nin mültecilerin dönüşü için daha güvenli hale geldiğini belirtiyor.

Suriye için en yüksek uyarı seviyesi olan kırmızı alarmı sürdüren Hollanda Dışişleri Bakanlığı ise bu ülkeye seyahat edilmemesini tavsiye ediyor.