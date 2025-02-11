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Hollanda'dan İzmir'e Hayvanseverlik: 3 Türk Kadın Barınak Kurdu

Hollanda'dan İzmir'e Hayvanseverlik: 3 Türk Kadın Barınak Kurdu
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Hollanda'da yaşayan üç Türk kadın, İzmir'in Ödemiş ilçesinde sahipsiz hayvanlar için barınak kurdu. 100 hayvana bakım yapacak olan barınakta, hayvan severlerin desteğiyle çalışmalar yürütecekler.

Hollanda'da yaşayan 3 Türk kadın, İzmir'in Ödemiş ilçesinde kurdukları barınakta 100 civarındaki sahipsiz hayvanın bakımını üstlendi.

Den Bosch kentinde sahipsiz hayvanlarla ilgili dernek kurup çalışmalar yapan cerrah Nihal Yıldırım, belediyede yönetici kardeşi Yasemin Yıldırım ve arkadaşı sürücü eğitmeni Filiz Demir çalışmalarını Yıldırım kardeşlerin memleketi İzmir'in Ödemiş ilçesine de taşıdı.

Hayvansever 3 kadın, Ahrandı mevkisinde 26 bin metrekarelik alana barınak kurup, kapılarını sahipsiz hayvanlara açtı.

Yıldırım kardeşler ve Filiz Demir, 3 personel görevlendirdikleri barınakta hayvanseverlerin desteğiyle 100 hayvanın bakımını üstlendi.

Nihal Yıldırım, AA muhabirine sahipsiz hayvanlarla ilgili çalışmaları memleketleri Ödemiş'te de yürüttükleri için mutlu olduklarını söyledi.

Yıldırım, barınağın yaklaşık 3 ay önce hizmete girdiğini ifade ederek, hayvan sayısının artabileceğini ifade etti.

Yasemin Yıldırım ise kardeşiyle uzun yıllar sahipsiz hayvanlara ilgili çalışma yaptıklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Amacımız bakıma muhtaç sahipsiz havyanlar için bir şeyler yapmak ve yuva bulmak. Barınağımız çok güzel ve sahipsiz hayvanlar özgürce geziyor. Türkiye ve dünyaya örnek olacak faaliyetler hedefliyoruz ve bu hedeflerimizi tek tek planlıyoruz. Biz sahipsiz hayvanlarla çok mutluyuz ve onlarla vakit geçirmeyi çok seviyoruz."

Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Güncel
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