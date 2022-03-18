Hollanda'dan gönderilen fıstık ezmesinin içerisinden esrar çıktı - Haberler

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Hollanda'dan gönderilen fıstık ezmesinin içerisinden esrar çıktı

AA - Murat Asil - Güncel
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Hollanda'dan gönderilen fıstık ezmesinin içerisinden esrar çıktı

Kayseri'de, Hollanda'dan kargo ile gönderilen fıstık ezmelerinin içerisine gizlenmiş 120 gram esrar ele geçirildi.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, Hollanda'dan kargo ile gönderilen fıstık ezmelerinin içerisine gizlenmiş 120 gram esrar ele geçirildi.

Kayseri Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Hollanda'dan Kayseri'ye gönderilen bir kargo kolisini incelemeye aldı.

Kolideki kavanozları kontrol eden ekipler, fıstık ezmelerinin içerisine gizlenen 120 gram esrar buldu.

Kargonun teslim edileceği adreste arama yapan ekipler, 10 gram esrar ele geçirdi, ev sahibini gözaltına aldı.

Hollanda'dan gönderilen fıstık ezmesinin içerisinden esrar çıktı

AA / Murat Asil - Güncel

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü, Hollanda, Kayseri, Esrar, Güncel, Haberler

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