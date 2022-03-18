Hollanda'dan gönderilen fıstık ezmesinin içerisinden esrar çıktı
AA - Murat Asil - Güncel
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Kayseri'de, Hollanda'dan kargo ile gönderilen fıstık ezmelerinin içerisine gizlenmiş 120 gram esrar ele geçirildi.
KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, Hollanda'dan kargo ile gönderilen fıstık ezmelerinin içerisine gizlenmiş 120 gram esrar ele geçirildi.
Kayseri Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Hollanda'dan Kayseri'ye gönderilen bir kargo kolisini incelemeye aldı.
Kolideki kavanozları kontrol eden ekipler, fıstık ezmelerinin içerisine gizlenen 120 gram esrar buldu.
Kargonun teslim edileceği adreste arama yapan ekipler, 10 gram esrar ele geçirdi, ev sahibini gözaltına aldı.
AA / Murat Asil - Güncel