Hollanda'dan gönderilecek sekiz F-35 uçağının ay sonunda Polonya'da olması bekleniyor Güncel Haberler Hollanda'dan Polonya'ya gönderilecek sekiz F-35 savaş uçağının ocak sonunda ülkeye ulaşacağı belirtiliyor. Hollanda'dan Polonya'ya gönderilecek sekiz F-35 savaş uçağının ocak sonunda ülkeye ulaşacağı belirtiliyor. Polonya devlet ajansı PAP'ın haberine göre, söz konusu uçaklar NATO'nun doğu kanadını kuvvetlendirmek için kullanılacak. Hollanda Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait sekiz F-35 savaş uçağının ocak sonunda Polonya'ya ulaşması bekleniyor. Buna göre, NATO'nun doğu hava sahasını gözlemlemek için dört savaş uçağı kullanılacak. Diğer dört F-35'in de eğitim programında yer alması planlanıyor. Söz konusu uçakların, Portekiz, Türkiye ve İtalya gibi müttefiklerin uçaklarının bulunduğu Polonya'nın kuzeyindeki Malbork'taki 22. Taktik Hava Üssü'ne konuşlandırılacağı belirtildi. Kaynak: AA / Güncel Hollanda Polonya Güncel Haberler

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