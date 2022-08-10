BİNDİĞİ ATTAN DÜŞEN RÜMEYSA, AĞIR YARALANDI SİVAS'ta eğitim için bindiği attan dengesini kaybederek düşen Rümeysa Konuksever (33), ağır yaralandı. SİVAS'ta eğitim için bindiği attan dengesini kaybederek düşen Rümeysa Konuksever (33), ağır yaralandı. Olay, saat 13.00 sıralarında Esenyurt Mahallesinde bulunan bir at çiftliği yakınlarında meydana geldi. 3 gün önce Hollanda'dan tatil için Sivas'a gelen ve eğitim aldığı atla araziye çıkan Rümeysa Konuksever, hayvanı koşturduğu sırada dengesini kaybederek baş üstü yere düştü. Durumu fark eden çevredekiler sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Konuksever, ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yoğun bakım ünitesine alınan Konuksever'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.(DHA) Demirören Haber Ajansı / Güncel Esenyurt Hollanda Sivas Güncel Haberler

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