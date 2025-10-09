Hollanda'dan Gazze Ateşkes Anlaşmasına Destek

Hollanda'da geçici hükümetin Başbakanı Dick Schoof ve Dışişleri Bakanı David van Weel, Gazze'de sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşmasındaki rolü nedeniyle Türkiye, ABD, Mısır ve Katar'a teşekkür etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını, bu anlaşmayla tüm esirlerin serbest bırakılacağını ve İsrail'in daha önce belirlenen hatta geri çekileceğini duyurmasının ardından Schoof ve Van Weel, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan açıklama yaptı.

"Uzun zamandır beklenen bir gelişme"

Schoof, Gazze'de ateşkes anlaşmasının duyurulmasının uzun zamandır beklenen bir gelişme olduğunu belirterek, "Bu, pek çoğunun acısına bir son anlamına gelebilir, esirler, aileleri ve Gazze halkı." ifadesini kullandı.

Schoof, ABD Başkanı Donald Trump'a ateşkes planı için teşekkür ederek, "Mısır, Katar ve Türkiye'nin çabalarına çok teşekkürler." ifadesine yer verdi.

Anlaşmanın en kısa sürede uygulanması gerektiğini vurgulayan Schoof, "Bu anlaşma, kalıcı ve adil barışa doğru bir adım olmalı." değerlendirmesinde bulundu.

"Tarihi bir dönüm noktası olmasını diliyoruz"

Dışişleri Bakanı Van Weel de İsrail ile Hamas arasında barış anlaşmasının ilk aşaması konusundaki mutabakatın çok önemli bir adım olduğunu vurgulayarak, "Bunun, Orta Doğu'da barış ve istikrar için tarihi bir dönüm noktası olmasını ve iki yıllık hayal edilemez acıya son vermesini diliyoruz." ifadesini kullandı.

Van Weel, "Mısır, Katar ve Türkiye'nin diplomatik rolü de bu anlaşmanın gerçekleşmesinde paha biçilemez değerdeydi." ifadesine yer verdi.

Anlaşmanın ilk aşamasını uygulamanın artık çok önemli olduğunun altını çizen Van Weel, ABD Başkanı Trump'a anlaşmanın sağlanmasındaki liderliği için teşekkür etti.