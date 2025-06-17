Hollanda'dan Çocuklar İçin Sosyal Medya ve Akıllı Telefon Tavsiyesi

LAHEY, 17 Haziran (Xinhua) -- Hollanda hükümeti, 15 yaş altı çocukları sosyal medya kullanımından vazgeçirmeyi ve akıllı telefonların yalnızca ilkokulun son sınıfındaki çocuklara verilmesini tavsiye eden yeni kılavuzlar çıkarmayı planlıyor.

Hollanda'da yayın yapan RTL ve NOS televizyonlarının bildirdiğine göre salı günü sunulacak olan Sağlıklı Ekran Kullanımı başlıklı yeni politika çerçevesinde önerilen yaş sınırlamaları, yasal olarak bağlayıcı olmasa da resmi tavsiye işlevi görecek.

Girişim, çocukların akıllı telefon ve sosyal medya maruziyetine ilişkin olarak ebeveynler, bilim insanları ve milletvekillerinin endişelerinin artması üzerine başlatıldı. Geçtiğimiz günlerde 1.400'den fazla doktor, bilim insanı ve uzman, çocukların 14 yaşından önce kendi akıllı telefonlarına sahip olmaması ve 16 yaşından önce sosyal medyaya erişmemesi gerektiğini belirten ve bu durumun ciddi sağlık riskleri taşıdığını vurgulayan bir mektup imzalamıştı.

RTL ve NOS'un haberine göre Gençlik, Önleme ve Spor Bakanı Vincent Karremans, sosyal medya kullanımına 15 yaş sınırı getirilmesi ve akıllı telefonların 11-12 yaşlarından sonra kullanılmaya başlanmasını tavsiye eden bir resmi kılavuz önerecek.