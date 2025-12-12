Haberler

Hollanda'dan Aksaray'a Uyuşturucu Getirip Satmayı Planlayan 2 Şüpheli Tutuklandı

Yılbaşı öncesi Aksaray'a uyuşturucu getiren iki kişi, düzenlenen operasyonla yakalanıp tutuklandı. Evde yapılan aramada büyük miktarda uyuşturucu ve para ele geçirildi.

HOLLANDA'dan memleketleri Aksaray'a uyuşturucu getirip, yılbaşı öncesi satmayı planlayan 2 şüpheli, yakalanıp tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 kişinin yaşadıkları Hollanda'dan memleketleri Aksaray'a uyuşturucu getirip, yılbaşında düzenlenecek partiler için satmaya başladığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine araştırma başlatan jandarma, şüphelilerin memleketlerine izne gelen Y.G. (36) ve Ö.Ö. (26) olduğunu belirledi. Ekipler, dün şafak vakti operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada; buzdolabında 2 kilo 319 gram kokain, 10 bin 187 gram reçina esrar, hassas terazi, 304 bin 400 lira ve iklimlendirme cihazı ele geçirildi. Gözaltına alınan Y.G. ve Ö.Ö., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Haber- Kamera: : Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
