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Hollanda'dan afet bölgesine 'uçan ambulans'

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Hollanda'dan afet bölgesine 'uçan ambulans'

HOLLANDA Savunma Bakanlığı, Türkiye'deki depremzedelere yardım için tıbbi imkanlara sahip 'uçan ambulans' gönderdi.

HOLLANDA Savunma Bakanlığı, Türkiye'deki depremzedelere yardım için tıbbi imkanlara sahip 'uçan ambulans' gönderdi.

Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hollanda Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin 'uçan ambulans'ı bugün operasyonlarını, Sağlık Bakanlığı ve AFAD ile eş güdüm halinde yürüteceği Antalya Havalimanı'na indi. C-130'un kargo ambarı, uçuş başına maksimum yaklaşık 70 hasta ve yaralıyı taşıyabilecek biçimde dönüştürüldü. Hasta ve yaralılar, uçaktaki Hollandalı medikal uzmanlar tarafından tıbbi tahliye operasyonuyla başka bölgelerdeki sağlık kuruluşlarına nakledilebilecek.


Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Depremler

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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