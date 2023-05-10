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Hollanda'daki oy pusulaları Türkiye'ye gönderilmek üzere Köln'e doğru yola çıktı

Hollanda'daki oy pusulaları Türkiye'ye gönderilmek üzere Köln'e doğru yola çıktı

Güncel Haberler

Türkiye'de 14 Mayıs'ta düzenlenecek Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için Hollanda'da kullanılan oyların bulunduğu pusulalar, uçakla Türkiye'ye ulaştırılmak üzere Almanya'nın Köln kentine gönderildi.

Türkiye'de 14 Mayıs'ta düzenlenecek Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için Hollanda'da kullanılan oyların bulunduğu pusulalar, uçakla Türkiye'ye ulaştırılmak üzere Almanya'nın Köln kentine gönderildi.

Rotterdam, Amsterdam ve Deventer seçim bölgelerinde, 29 Nisan ile 7 Mayıs arasında kullanılan oyların bulunduğu pusulalar, beyaz ve turuncu diplomatik torbalar içinde konsolosluklardan alınarak, sandık saklama komisyonu ve siyasi parti temsilcilerinin nezaretinde kargo araçlarına konuldu.

Araçlar daha sonra Köln Havalimanı'na doğru yola çıktı.

Hollanda'da kullanılan oylar ile Almanya'nın bazı bölgelerinde kullanılan oyların yer aldığı pusulalar, Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) teslim edilmek üzere Türk Hava Yollarına (THY) ait uçakla Köln'den Türkiye'ye götürülecek.

Hollanda'daki Türk vatandaşları, 9 gün süresince 3 başkonsolosluk bölgesinde oy kullanmıştı.

Kaynak: AA / Abdullah Aşıran - Güncel

Hollanda 14 Mayıs Almanya Türkiye Güncel Haberler

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