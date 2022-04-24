Hollanda'daki Bollenstreek Çiçek Geçit Töreni Renkli Görüntülere Sahne Oldu
Xinhua - Güncel
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NOORDWIJK, 24 Nisan (Xinhua) -- Hollanda'nın Noordwijk şehrinde Cumartesi günü düzenlenen Bollenstreek Çiçek Geçit Töreni sırasında çiçeklerle süslenmiş renkli geçit töreni araçları 42 kilometre yol kat etti.
NOORDWIJK, 24 Nisan (Xinhua) -- Hollanda'nın Noordwijk şehrinde Cumartesi günü düzenlenen Bollenstreek Çiçek Geçit Töreni sırasında çiçeklerle süslenmiş renkli geçit töreni araçları 42 kilometre yol kat etti.
Hollanda'nın Noordwijk kentinde düzenlenen Bollenstreek Çiçek Geçit Töreni'ndeki geçit töreni araçları, 23 Nisan 2022. (Fotoğraf: Zheng Huansong/Xinhua)
Hollanda'nın Noordwijk kentinde düzenlenen Bollenstreek Çiçek Geçit Töreni sırasında performans sergileyen bir sanatçı, 23 Nisan 2022. (Fotoğraf: Zheng Huansong/Xinhua)
Hollanda'nın Noordwijk kentinde düzenlenen Bollenstreek Çiçek Geçit Töreni sırasında performans sergileyen bir sanatçı, 23 Nisan 2022. (Fotoğraf: Zheng Huansong/Xinhua)
Xinhua / Güncel