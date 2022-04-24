Hollanda'daki Bollenstreek Çiçek Geçit Töreni Renkli Görüntülere Sahne Oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hollanda'daki Bollenstreek Çiçek Geçit Töreni Renkli Görüntülere Sahne Oldu

Xinhua - Güncel
 - Güncelleme:
Hollanda'daki Bollenstreek Çiçek Geçit Töreni Renkli Görüntülere Sahne Oldu

NOORDWIJK, 24 Nisan (Xinhua) -- Hollanda'nın Noordwijk şehrinde Cumartesi günü düzenlenen Bollenstreek Çiçek Geçit Töreni sırasında çiçeklerle süslenmiş renkli geçit töreni araçları 42 kilometre yol kat etti.

NOORDWIJK, 24 Nisan (Xinhua) -- Hollanda'nın Noordwijk şehrinde Cumartesi günü düzenlenen Bollenstreek Çiçek Geçit Töreni sırasında çiçeklerle süslenmiş renkli geçit töreni araçları 42 kilometre yol kat etti.

Hollanda'nın Noordwijk kentinde düzenlenen Bollenstreek Çiçek Geçit Töreni'ndeki geçit töreni araçları, 23 Nisan 2022. (Fotoğraf: Zheng Huansong/Xinhua)

Hollanda'nın Noordwijk kentinde düzenlenen Bollenstreek Çiçek Geçit Töreni sırasında performans sergileyen bir sanatçı, 23 Nisan 2022. (Fotoğraf: Zheng Huansong/Xinhua)

Hollanda'nın Noordwijk kentinde düzenlenen Bollenstreek Çiçek Geçit Töreni sırasında performans sergileyen bir sanatçı, 23 Nisan 2022. (Fotoğraf: Zheng Huansong/Xinhua)

Xinhua / Güncel

Cumartesi, 23 Nisan, Hollanda, Nisan, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title