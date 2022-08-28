Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hollanda'da yoldan çıkan tır mangal partisinde bulunanlara çarptı

Güncel Haberler

Hollanda'da yoldan çıkan tır mangal partisinde bulunanlara çarptı

Hollanda'da yoldan çıkan tırın mangal partisinde bulunanlara çarpması sonucu en az 2 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Hollanda'da yoldan çıkan tırın mangal partisinde bulunanlara çarpması sonucu en az 2 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Hollanda Polisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Nieuw-Beijerland köyündeki Zuidzijdsedijk yolunda bir tırın yoldan çıkması sonucu ilk belirlemelere göre en az 2 kişinin öldüğü ve çok sayıda yaralının olduğu belirtildi.

Açıklamada, olay yerinde bulunan bir mahallede büyük bir mangal partisinin olduğu ve tırın orada bulunan kalabalığa daldığı ifade edildi.

Kazanın nedeninin henüz belli olmadığı, 46 yaşındaki İspanyol sürücünün gözaltına alındığı aktarıldı.

Yaralıların hastaneye sevk edildiği belirtilen açıklamada, olay yerinde incelemelerin devam ettiği belirtildi.

Kaynak: AA / Abdullah Aşıran - Güncel

Hollanda Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title