Üye Girişi
Haberler

Hollanda'da Yılın En Sıcak Günü Yaşandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hollanda'da bugün ülke genelinde sıcaklıklar 30 derecenin üstünde seyrederken hava durumu sitesi Weeronline'ın ölçümlerine göre, 'yılın en sıcak' günü yaşandı. Ülkenin güneyindeki Limburg bölgesinde hava sıcaklığı 35 dereceye çıktı. Gece sıcaklığı ise 20 derece civarında olacak.

Hollanda'da bugün ülke genelinde sıcaklıklar 30 derecenin üstünde seyrederken hava durumu sitesi Weeronline'ın ölçümlerine göre, "yılın en sıcak" günü yaşandı.

Weeronline sitesinden yapılan açıklamada, bugün yılın en sıcak günü yaşandığı belirtilirken, ülkenin güneyindeki Limburg bölgesinde hava sıcaklığının 35 dereceye çıktığı bilgisi yer aldı.

Gece sıcaklığının 20 derece civarında olacağı belirtilen açıklamada, bu sıcaklık değerinin "yılın ilk tropikal gecesi" anlamına geldiğine dikkat çekildi.

Sarı kod uyarısı

Hollanda Meteoroloji Enstitüsü (KNMI), bugün ülkenin güney bölgelerindeki Zeeland, Noord-Brabant ve Limburg'da yüksek sıcaklıklar için "sarı kod" uyarısı yayınladı.

Sıcaklıkların ülkenin doğu ve güneydoğusunda etkisini yarın da sürdürmesi beklenirken, KNMI "sarı kod" uyarılarının yarın için de sürdüğünü ifade etti.

KNMI özellikle sağlık durumu hassas olan kişilere, aşırı ısınma ve dehidrasyon gibi sebeplerle dikkatli olmaları tavsiyesinde bulunurken, nemli hava sebebiyle sıcaklığın ölçülenden daha fazla hissedildiği ve gerekmedikçe trafiğe çıkılmaması uyarısını yaptı.

İnsanlar parklara akın etti

Sıcaklık sebebiyle birçok kişi park, bahçe ve kanal kenarlarına giderken, göllere girerek serinlediği görüldü.

Üniversitelerde tanıtım haftalarının başlaması sebebiyle özellikle öğrenci nüfusunun yoğun olduğu Groningen, Utrecht ve Leiden gibi şehirlerin birçok noktasına, çeşmeler kuruldu.

Hollanda'da yıl genelinde havaların serin olması sebebiyle evlerde klima ve benzeri serinletme araçları çoğunlukla bulunmuyor.

Kaynak: AA / Güncel

Hollanda Hava Durumu Trafik Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Meteor yağmuru ne zaman saat kaçta, Türkiye'den görülecek mi? Göktaşı yağmuru ne zaman, yıldız kayması ne zaman 2024? Okan Buruk ve Hadise sevgili mi? Sokak röportajından tutuklanan kadın ne dedi, neden tutuklandı, adı ne? Davinson Sanchez sakatlandı mı? Davinson Sanchez kaç maç yok, hangi maçlarda yok? Şahane Hayatım ne zaman başlıyor 2024-25? Şahane Hayatım bu hafta yayınlanacak mı? Gaddar ne zaman başlıyor 2024-25? Gaddar bu hafta yayınlanacak mı? Yabani ne zaman başlıyor 2024-25? Yabani bu hafta yayınlanacak mı? Hudutsuz Sevda ne zaman başlıyor 2024-25? Hudutsuz Sevda bu hafta yayınlanacak mı? Kirli Sepeti ne zaman başlıyor 2024-25? Kirli Sepeti bu hafta yayınlanacak mı? Kızıl Goncalar ne zaman başlıyor 2024-25? Kızıl Goncalar bu hafta yayınlanacak mı? Yalı Çapkını ne zaman başlıyor 2024-25? Yalı Çapkını bu hafta yayınlanacak mı? İnci Taneleri ne zaman başlıyor 2024-25? İnci Taneleri bu hafta yayınlanacak mı? Taş Kağıt Makas ne zaman başlıyor 2024-25? Taş Kağıt Makas bu hafta yayınlanacak mı? Kuruluş Osman ne zaman başlıyor 2024-25? Kuruluş Osman bu hafta yayınlanacak mı Teşkilat ne zaman başlıyor 2024-25? Teşkilat bu hafta yayınlanacak mı? Gönül Dağı ne zaman başlıyor 2024-25? Gönül Dağı bu hafta yayınlanacak mı? Mehmed: Fetihler Sultanı ne zaman başlıyor 2024-25? Mehmed: Fetihler Sultanı bu hafta yayınlanacak mı? Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi ne zaman başlıyor 2024-25? Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi bu hafta yayınlanacak mı? Sandık Kokusu ne zaman başlıyor 2024-25? Sandık Kokusu bu hafta yayınlanacak mı? Bahar ne zaman başlıyor 2024-25? Bahar bu hafta yayınlanacak mı?
title