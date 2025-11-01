Hollanda'da Yazar ve Okur Festivali 'Auteurs Festival 2025' Başladı

Bu yıl "sözün gücü" sloganıyla düzenlenen yazar ve okur festivali "Auteurs Festival 2025", Hollanda'nın Gelderland eyaletindeki tarihi Slot Loevestein Kalesi'nde başladı.

Yüz yazarın konuk olduğu festivalde, iki gün boyunca konferanslar, atölyeler ve söyleşiler gerçekleştirilecek.

Festival aracılığıyla katılımcılar psikoloji, edebiyat, gelişim ve çocuk kitapları, şiir, deneme gibi farklı türlerde eser veren yazarlarla doğrudan iletişim kurabiliyor.

Festivalin kurucusu psikoterapist ve yazar Ayşe Yazılıtaş, AA muhabirine, geleneksel kitap fuarlarından duyduğu memnuniyetsizlikten yola çıkarak, yazarın kendisini ve hikayesini merkeze alan yenilikçi yazarlar festivali düzenleme sürecini anlattı.

?"Festivalde amaç kitap satışı değil, yazarın hikayesinin anlatılması"

Yazılıtaş, Türkçe olarak yazdığı ilk kitabı "Hayat Kendin Olunca Güzel"in yayınından sonra çeşitli kitap fuarlarına katıldığını belirterek, "Bu kitap fuarları benim çok tuhafıma gitti. Orada yazarların hak etmiş olduğu özeni, ilgiyi ve dayanışmayı göremedim." dedi.

Felemenkçe olarak da Amsterdam'da 2020'de kitaplar yazmaya başladığını söyleyen Yazılıtaş, aynı zamanda bir terapist olarak psikoloji üzerine kitaplar yazdığını dile getirdi.

Yazılıtaş, daha sonra Hollanda'da kendi yayınevini kurmaya karar verdiğini ifade ederek, şöyle devam etti:

"Kurduğum yayınevi vesilesiyle de çok güzel yazarlarla tanıştım. Sonra aklıma sadece yazarlar için festival düzenleme fikri geldi. Yani festivalde amaç kitap satışı değil, yazarın hikayesinin anlatılmasıydı. Çünkü yazar bir markadır. Yazarın bir hikayesi vardır ve bu hikaye kesinlikle bir ilgiyi, kutlamayı hak ediyor düşüncesiyle böyle bir festival yapmaya karar verdim. 30'a yakın yazar arkadaşlarımla bunu paylaşınca olağanüstü buldular ama beni deli zannettiler."

?Festival yarın sona erecek

Hollanda'da yaklaşık 20 saray gezdiğini ve sonunda Hugo de Groot'un hikayesiyle de bağlantılı olan Slot Loevestein Kalesi'ni çok sevdiğini söyleyen Ayşe Yazılıtaş, festivali 10 ay boyunca keyifle hazırlandıklarından bahsetti.

Yazılıtaş, zamanla yazarların soğuk ve verimsiz kitap fuarlarında birkaç kitap satmak yerine, bu festivalin kendilerine verdiği değeri ve misyonlarına olan katkısını anlamaya başladıklarını aktardı.

Yazarlara mantalitelerini güçlendirmek adına masterclass vereceğini söyleyen Ayşe Yazılıtaş, festivale Belçika'dan, İngiltere'den, İspanya'dan ve İsviçre'den yazarların katıldığı bilgisini vererek, "Bu festivalle yazarlar arasında uluslararası bir platform oluştu. Hayretler içerisindeyim, bu festivalin bu kadar çok beğenileceği, bu kadar çok hayran kalınacağını hiç düşünmemiştim." diye konuştu.

Çeşitli aktiviteler ve workshopların yanı sıra müzik dinletileri, söyleşi ve imza etkinliklerin yer aldığı festival, yarın sona erecek.