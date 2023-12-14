Hollanda'da UÇK eski yöneticisi şartlı tahliye edildi

Hollanda'nın Lahey kentinde hükümlü Kosova Kurtuluş Ordusu (UÇK) Savaş Gazileri Derneği eski yöneticisi Nasim Haradinaj şartlı tahliye edildi.

"Kosova Özel Odaları ve Özel Savcılığı" olarak bilinen Lahey'deki özel mahkemeden, Haradinaj'ın durumuna ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Yargıç Ekaterina Trendafilova, Nasim Haradinaj'ın cezasını 14 Aralık'ta veya buna yakın bir tarihte serbest bırakılmasını sağlayacak şekilde değiştirmeye karar verdi. Şartlar, temyiz heyetinin verdiği cezanın geri kalanında uygulanmaya devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

Haradinaj'ın mahkum edildiği suçların tartışılmaz derecede ciddi olmasına rağmen cezasının değiştirilmesi lehine ağır basan bir dizi faktör bulunduğu belirtilen açıklamada, Haradinaj'ın, hükümlülük sürecinde yaptıkları üzerine düşünme fırsatı bulması nedeniyle şartlı tahliye edildiği vurgulandı.

Açıklamada, Haradinaj'ın belirtilen koşullardan herhangi birine uymaması halinde kararın iptal edilebileceği bildirildi.

Öte yandan Kosova yerel medyası, Haradinaj'ın Yakova'daki evine ulaştığını bildirdi.

UÇK Savaş Gazileri Derneği eski yöneticileri Hysni Gucati ve Nasim Haradinaj, 25 Eylül 2020'de Priştine'de gözaltına alınmalarının ardından "Kosova Özel Savcılığı ve Odaları"nın Lahey'deki gözaltı merkezine götürülmüş, 18 Mayıs 2022'de mahkemenin çalışmalarının gizliliğini ihlalden 4,5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Temyiz Mahkemesi ise şubat ayında verdiği kararla Gucati ve Haradinaj'ın cezalarında üçer ay indirime gitmişti. Gucati, 17 Ekim'de şartlı tahliye edilmişti.

Kosova Özel Odaları ve Özel Savcılığı

Kosova Özel Odaları ve Özel Savcılığı olarak da anılan özel mahkeme ve bünyesindeki özel savcılık, Lahey'de 2011'de kuruldu ancak Kosova yasalarına göre faaliyet gösteriyor.

Kosova'da 1998-2000 yıllarında işlendiği öne sürülen savaş suçlarını araştırmak ve yargılamak amacıyla kurulan bu yargı organı, uluslararası hakim ve savcılardan oluşuyor.

Özel savcılık, 2019 başından bu yana UÇK'nin onlarca eski mensubunu ifade vermek üzere davet etmişti.

Lahey'de tutuklu yargılanan UÇK komutanları, eski Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi, Jakup Krasniqi, Kadri Veseli ve Rexhep Selimi hakkındaki ilk iddianame, 26 Ekim 2020'de onaylanmış, iddianamede adı geçenlerin 100 kişinin ölümünden sorumlu oldukları öne sürülürken şüphelilerin cinayet, sürgün ve işkence gibi savaş suçlarıyla itham edildikleri bildirilmişti.