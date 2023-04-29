Hollanda'da, Türkiye'deki 14 Mayıs seçimleri için oy kullanma işlemi başladı

Hollanda'nın başkenti Amsterdam ile Lahey, Deventer ve Eindhoven kentlerinde, Türkiye'de ?14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy kullanma işlemi, yerel saatle 09.00'da başladı.

Hollanda'nın başkenti Amsterdam ile Lahey, Deventer ve Eindhoven kentlerinde, Türkiye'de ? 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy kullanma işlemi, yerel saatle 09.00'da başladı.

Hollanda'da yaklaşık 286 bin seçmen, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için 9 Mayıs'a kadar oy kullanabilecek.

Hollanda'da bu yıl ilk defa sandık kurulan Eindhoven kentinde de seçmenler, 1 Mayıs'a kadar 09.00-18.00 saatlerinde sandık başına gidecek.

"Seçimlere katılım sadece yurt dışında değil, sınır kapılarında da mümkün"

Oyunu kullanan Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal, gazetecilere yaptığı açıklamada, Amsterdam, Lahey ve Deventer'e ek olarak, bu seçimde ilk kez sandık kurulan Eindhoven da olmak üzere, 4 ayrı mekanda seçimlerin başladığını bildirdi.

Seçimlerde oyların yurt dışında da kullanılmaya başladığından beri Türk vatandaşlarının oy kullanma haklarının giderek arttığını belirten Ünal, "Seçimlere yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın katılımı her yıl, her sefer tedricen artıyor. Bu sene de artmasını temenni ediyoruz. Seçimlere katılım sadece yurt dışında değil, sınır kapılarında da mümkün." ifadelerini kullandı.

"Oyların güvenle kullanılması için gerekli tüm önlemlerimizi aldık"

Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosu Sevgi Kısacık da "Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın demokratik haklarını kullanmalarına özel önem atıf ediyoruz. Hükümetimiz gerekli çalışmaları yapıp hukuki düzenlemeleri tamamladıktan sonra bu hakkı verdi. Vatandaşlarımızı bu haklarını kullanmaya davet ediyoruz." diye konuştu.

Yerel saatle 09.00'dan itibaren Rotterdam Başkonsolosluğunun Lahey'de organize ettiği oy verme işleminin başladığını, seçimlere yoğun katılım beklediklerini aktaran Kısacık, "Seçmenlerin sakinlikle ve sükunet içinde oylarını güvenle kullanabilmesi için gerekli tüm önlemlerimizi aldık. İnşallah hepimiz için hayırlı olsun." dedi.

Lahey kentinde 25, Amsterdam'da 14 ve Deventer'de 14 sandık, 9 gün boyunca vatandaşların hizmetine sunulurken Eindhoven'da 3 gün boyunca 5 sandıkta oy kullanılabilecek.