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Hollanda’da Türk STK'lerden Eğitim Denetimi Tasarısına Tepki

Hollanda’da Türk STK'lerden Eğitim Denetimi Tasarısına Tepki
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Türk sivil toplum kuruluşları, Hollanda hükümetinin 4-17 yaş arası çocuklara yönelik Kur'an, din ve Türkçe kurslarını denetlemeyi amaçlayan yasa tasarısına karşı çıkarak inanç özgürlüğüne ve eğitim haklarına aykırı olduğunu savundu.

Hollanda'da Türk Sivil Toplum Kuruluşları (STK), aşırı sağ-merkez sağ koalisyon hükümeti tarafından, hafta sonu 4-17 yaş çocuklara verilen Kur'an, din ve Türkçe dil kurslarını da kapsayan yaygın eğitimin denetlenmesi için hazırlanan yasa tasarısına tepki gösterdi.

Hollanda Parlamentosu geçici binası önünde toplanan Türk STK'lerin yetkilileri, hükümetin hazırladığı ülkedeki yaygın eğitimi denetlemeye yönelik yasa tasarısına tepki amaçlı Hollandaca ve Türkçe basın açıklaması yaptı.

STK'ler adına bildirinin Türkçesini okuyan Durmuş Doğan, söz konusu yasa tasarısının inanç özgürlüğüne ve temel haklara aykırı olduğunu belirterek yasanın yürürlüğe girdiği takdirde eğitim haklarının kısıtlanmasının yanı sıra toplumsal yapının da olumsuz etkileneceğini söyledi.

Doğan, "Hafta sonu yaygın eğitimin denetlenmesi, anayasal hakkımızın ihlali anlamına gelmektedir. Toplumun tüm bireylerinin eşit fırsatlarla gelişebilmesi için daha adil ve daha demokratik bir yaklaşım talep ediyoruz. Hepimiz bu ülkenin birer parçası olarak eşit haklarla varız." dedi.

Yasanın toplumda ayrışma oluşturacağını ve insanları birbirinden uzaklaştıracağını dile getiren Doğan, "Eğitim ve kültür, toplumu birleştiren temel unsurlardır ancak bu yasa tasarısı çeşitliliği tehdit etmekte ve toplumsal huzursuzluğu artırmaktadır. Unutulmamalıdır ki bu topraklarda 60 yıldır birlikte yaşamayı sürdüren Türkler ortak bir gelecek için birlikte çalışan insanlardır." ifadelerini kullandı.

"Yaygın eğitimin denetlenmesine yönelik yasa tasarısı adalet ve eşitlik ilkeleriyle çelişiyor"

Doğan, toplumun her bireyinin eşit haklara sahip olması gerektiğini vurgulayarak "Yaygın eğitimin denetlenmesine yönelik yasa tasarısı adalet ve eşitlik ilkeleriyle çelişiyor. Hükümetin toplumun her kesimiyle istişarede bulunarak, kararlarını daha kapsayıcı ve adil bir şekilde almasını talep ediyoruz." diye konuştu.

Hükümetin, toplumun birliğini ve huzurunu koruyacak, eşitlik ve adalet temelinde bir siyaset izlemesini istediklerini ifade eden Doğan, "Toplumun her kesiminin haklarına saygı gösterilmesi, adaletin ve eşitliğin sağlanması yalnızca hükümetin değil tüm toplumun sorumluluğudur. Bu sorumlulukların yerine getirilerek, toplumsal barışın pekiştirilmesini temenni ediyoruz." dedi.

Yaygın eğitimi denetlemeye yönelik yasa tasarısı

Yaygın eğitimi denetlemeye yönelik yasa tasarısı, yasal olarak denetlenmesi mümkün olmayan Kur'an, din ve Türkçe dil kurslarını da kapsayan, 4-17 yaş çocukların hafta sonu takip ettiği yaygın eğitimi denetlemeyi içeriyor.

Aşırı sağ-merkez sağ koalisyon hükümeti, söz konusu yasayla "nefret, şiddet veya ayrımcılığa teşvik eden" kursların denetlenmesini amaçlıyor.

Yasaya göre, suç teşkil eden kurslara veya eğitimcilere ağır yaptırımlar uygulanacak.

Kaynak: AA / Abdullah Aşıran - Güncel
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