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Hollanda'da Türk İşçi Göçünün 60. Yılı Kutlandı

Hollanda'da Türk İşçi Göçünün 60. Yılı Kutlandı
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Lahey'de düzenlenen '60 Yıl, 60 Hikaye' fotoğraf sergisiyle Türkiye ve Hollanda arasındaki İş Gücü Anlaşması'nın 60. yılı kutlandı. Türk işçilerinin başarı hikayeleri paylaşıldı.

Hollanda'nın idari başkenti Lahey'de Türk işçi göçünün 60'ıncı yıl dönümü kapsamında "60 Yıl, 60 Hikaye" fotoğraf sergisi, açıldı.

Türkiye ve Hollanda arasında 19 Ağustos 1964'te imzalanan İş Gücü Anlaşması'nın 60'ıncı yılı kapsamında Atlas Kültür Merkezi tarafından Lahey Belediye binasında fotoğraf sergisi düzenlendi.

Serginin açılışına Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal, Lahey Belediye Başkanı Jan van Zanen ile çok sayıda Hollandalı ve Türk toplumu temsilcisi katıldı.

Açılış konuşmasına, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine yapılan terör saldırısına ilişkin Hollanda Başbakanı Dick Schoof, Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp ve Lahey Belediye Başkanı van Zanen'nin kınama mesajlarını ileterek başlayan Büyükelçi Ünal, iki ülke arasındaki tarihi dostluğa dikkati çekti.

Ünal, "Bu özel vesileyle, ortak tarihimizin bu önemli bölümünü anmanın yanı sıra, 1924'te iki ulus arasındaki bağları sağlamlaştıran Türkiye Cumhuriyeti ile Hollanda Krallığı arasındaki Dostluk Antlaşması'nın 100. yıldönümünü de kutluyoruz." dedi.

Türklerin Hollanda'daki başarı hikayesine değinen Ünal, "60 yıl önce umut ve cesaretle Hollanda'ya gelen Türk işçileri, bugün tek bavullu yabancı işçilerden çok daha fazlası oldular. Bugün 25 bin işveren konumundalar. Siyasetten ticarete, sanayiden eğitime, kültürden spora hayatın her alanında aktif rol alıyorlar. Bu, hepimizin gurur duyacağı bir şey. Katkıda bulundular, bulunuyorlar ve katkılarını artıracaklar. Burada kendi evlerinde yaşamaya devam edecekler." ifadelerini kullandı.

Lahey Belediye Başkanı van Zanen ise konuşmasında, Türklerin ve Hollandalıların birlikte oluşturdukları hikayelere değinerek, Şahin Yıldırım'ın bu hikayeleri başarıyla aktardığını belirtti. Van Zanen, iş gücü anlaşmasıyla gelen Türk toplumunun Hollanda'ya ve Lahey'e çok önemli katkıları olduğunu vurguladı.

Babanın hayali oğlu gerçekleştirdi

Atlas Kültür Merkezi kurucusu ve "60 Yıl 60 Hikaye" kitabın yazarı Şahin Yıldırım, Türkiye-Hollanda iş anlaşmasının 60. yılı vesilesiyle hazırladıkları sergi ve kitapta, 30 Hollandalı ve 30 Türk işçinin hikayesine yer verdiklerini belirtti.

Yıldırım, kitapta yer alan bir hikayeyi paylaşarak, misafir işçi olarak gelip öğretmen olma hayalini gerçekleştiremeyen bir Türk işçinin oğlunun, bugün bin öğrencisi olan okulda müdürlük yaptığını ve babanın hayalini oğlunun gerçekleştirdiğini ifade etti.

Yıldırım, Türklerin artık Hollanda toplumunun vazgeçilmez bir parçası haline geldiğini aktardı.

"60 yıllık dostluk köprüsü"

Kitapta hikayesi yer alan Hollandalılardan Jenny van Dalen, Türk toplumuyla kaynaşmanın kendisine çok şey kattığını belirtti. Türklerin Hollanda'ya ilk geldiği dönemde resmi kurumlarda, aile hekimi ziyaretlerinde ve diğer işlemlerde tercümanlık yaptığını anlatan van Dalen, "Türk insanının kültürünü tanımak beni çok mutlu etti." dedi.

Türkiye'yi de ziyaret etme fırsatı bulduğunu aktaran van Dalen, "Türk kültürünü yakından tanıdıktan sonra, Hollanda'daki bazı kurallara uyum sürecinde yaşanan zorlukların nedenlerini daha iyi anlayabildim." değerlendirmesinde bulundu.

Sergide, 60 kişinin profesyonel portreleri ile birlikte dönemin siyah beyaz fotoğrafları, belgeleri ve çeşitli objeler de ziyaretçilerle buluşuyor.

Kaynak: AA / Selman Aksünger - Güncel

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