Hollanda'da tüketici güven endeksi temmuzda eksi 51 ile tarihinin en düşük seviyesine geriledi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hollanda'da tüketici güven endeksi temmuzda eksi 51 ile tarihinin en düşük seviyesine geriledi

AA - Selman Aksünger - Güncel
 - Güncelleme:
Hollanda'da tüketici güven endeksi temmuzda eksi 51 ile tarihinin en düşük seviyesine geriledi

Hollanda'da, haziranda eksi 50 puan olarak ölçülen tüketici güven endeksinin, temmuzda eksi 51 ile tarihinin en düşük seviyesine gerilediği belirtildi.

Hollanda'da, haziranda eksi 50 puan olarak ölçülen tüketici güven endeksinin, temmuzda eksi 51 ile tarihinin en düşük seviyesine gerilediği belirtildi.

Hollanda İstatistik Kurumu (CBS), tüketicilerin harcamalarını ve ekonomiye dair beklentilerini ölçen tüketici güven endeksinin temmuz ayı sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, haziranda eksi 50 olan endeks, temmuzda 1 puan gerilemeyle eksi 51 olarak kayıtlara geçerken bunun son 36 yılın en düşük seviyesi olduğu bildirildi.

CBS açıklamasında, tüketicilerin harcama isteklerine ilişkin endeksin ise hazirana göre 1 puan gerileyerek eksi 38'e düştüğü kaydedildi.

Açıklamada, ekonomi iklimi endeksinin ise temmuzda eksi 71 olarak ölçüldüğü vurgulandı.

Araştırmaya katılan her beş kişiden dördünün fiyatların keskin şekilde yükseldiğini düşündüğü belirtilen açıklamada, her dört kişiden birinin ise fiyatlardaki yükselişin devam edeceğini öngördüğü aktarıldı.

CBS'nin 1986 yılından beri ölçtüğü ekonomi güven endeksi en yüksek seviyesini 36 ile Ocak 2000'de görmüştü.

AA / Selman Aksünger - Güncel

Hollanda Ekonomi CBS Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title