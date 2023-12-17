Hollanda'da Sörf Yapan Noel Babalar Etkinliği Düzenlendi
LAHEY, 17 Aralık (Xinhua) -- Hollanda'nın Lahey kentindeki Scheveningen plajında her yıl düzenlenen Sörf Yapan Noel Babalar etkinliğinde dalgaların üstünde sörf yapan Noel Baba kostümlü sörfçüler, 16 Aralık 2023. (Fotoğraf: Sylvia Lederer/Xinhua)
LAHEY, 17 Aralık (Xinhua) -- Hollanda'nın Lahey kentindeki Scheveningen plajında her yıl düzenlenen Sörf Yapan Noel Babalar etkinliğinde dalgaların üstünde sörf yapan Noel Baba kostümlü sörfçüler, 16 Aralık 2023. (Fotoğraf: Sylvia Lederer/Xinhua)