Hollanda'da Şiddetli Yağışlar Sonucu İş Yerleri Su Altında Kaldı

Hollanda'da etkili olan yağışlar sebebiyle kanal ve nehirlerin debileri kritik seviyeye ulaşırken, çok sayıda iş yeri su altında kaldı.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, yükselen su seviyelerinin ülkenin çeşitli bölgelerinde sıkıntıya yol açtığını belirterek "Durumu yakından takip ediyor ve gereken yerlerde tedbirler alıyoruz. Hollanda'da şiddetli yağışların tatsız sonuçlarıyla karşı karşıya kalan herkese güç diliyorum." ifadelerini kullandı.

Rutte açıklamasında, Noel tatili olmasına rağmen ilgili kurumların soruna ilişkin gerekli önlemleri almak için çalıştığını kaydetti.

İş yerlerini su bastı, yollar kapandı

Kamu yayın kuruluşu NOS'ta yer alan haberde, ülkenin güneyindeki bölgelerde çok sayıda iş yerinin su altında kaldığı ve bazı belediyelerin taşkınlara karşı tarihi binaları korumak için kum torbalarıyla setler oluşturduğu aktarıldı.

Haberde, ülkenin orta kesimlerindeki yerleşim birimlerini bağlayan bazı yolların da su altında kalması sebebiyle ulaşımın buralarda geçici olarak feribotlarla sağlandığı bilgisine yer verildi.

Ülkedeki nehirlere kurulan bentlerin bazılarının fırtına ve taşkın tehlikesine karşı kapaklarının kapatıldığı belirtilen haberde, su pompalarının kanallardaki su seviyesini düşürmek için tam kapasiteyle çalıştırıldığı ifade edildi.

Hollanda Meteoroloji Enstitüsü (KNMI), 2023'ün, hava durumunun ölçülmeye başlandığı 1902'den bu yana ülkede görülen en yağışlı ve sıcak yıl olduğunu açıklamıştı.