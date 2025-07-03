Hollanda'da Sıcak Hava Dalgası: Turuncu Kodlu Uyarı
Hollanda'nın Haarlem kentinde sıcak hava nedeniyle insanların Spaarne Nehri üzerinde kürek çektiği bildirildi. Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü, üç yıl aradan sonra ülkenin güneydoğusu için turuncu kodlu uyarı yayımladı.
HAARLEM, 3 Temmuz (Xinhua) -- Hollanda'nın Haarlem kentindeki Spaarne Nehri üzerinde sıcak havanın etkisi sürerken kürek çeken insanlar, 2 Temmuz 2025.
Hollanda, üç yıl aradan sonra ilk kez sıcak hava dalgasıyla karşı karşıya kaldı. Hollanda Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü ülkenin güneydoğusu için turuncu kodlu uyarı yayımladı. (Fotoğraf: Sylvia Lederer/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel