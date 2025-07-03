Hollanda'da Sıcak Hava Dalgası: Turuncu Kodlu Uyarı

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Hollanda'nın Haarlem kentinde sıcak hava nedeniyle insanların Spaarne Nehri üzerinde kürek çektiği bildirildi. Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü, üç yıl aradan sonra ülkenin güneydoğusu için turuncu kodlu uyarı yayımladı.

HAARLEM, 3 Temmuz (Xinhua) -- Hollanda'nın Haarlem kentindeki Spaarne Nehri üzerinde sıcak havanın etkisi sürerken kürek çeken insanlar, 2 Temmuz 2025.

Hollanda, üç yıl aradan sonra ilk kez sıcak hava dalgasıyla karşı karşıya kaldı. Hollanda Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü ülkenin güneydoğusu için turuncu kodlu uyarı yayımladı. (Fotoğraf: Sylvia Lederer/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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