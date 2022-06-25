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Hollanda'da otobüs şoförlerinden grev

AA - Selman Aksünger - Güncel
Hollanda'da otobüs şoförlerinden grev

Hollanda'nın birçok kentinde otobüs şoförleri, ücretlerin artırılması, iş yüklerinin hafifletilmesi ve daha iyi toplu iş sözleşmesi talebiyle greve gitti.

Hollanda'nın birçok kentinde otobüs şoförleri, ücretlerin artırılması, iş yüklerinin hafifletilmesi ve daha iyi toplu iş sözleşmesi talebiyle greve gitti.

FNV sendikasında yapılan açıklamada, bugün Groningen, Almere, Waalwijk şehirlerindeki otobüs şoförlerinin greve başladığı, pazartesi günü de Bunnik, Mijdrecht, Montfoort, Amersfoort, Nieuwegein, Wijk bij Duurstede, Zeist ve Utrecht şehirlerindeki otobüs sürücülerinin greve katılacağı kaydedildi.

Açıklamada, FNV Sendikası Direktörü Lutz Kressin'in "Otobüs firmaları çalışanlarının daha fazla çalışıp daha az kazanmasını istiyor. Bunun güçlü bir toplu iş sözleşmesiyle kırılması lazım." ifadelerine yer verildi.

Sendika, son dönemde ağır çalışma şartları, personel eksikliği, hayat pahalılığı gibi problemlere dikkati çekerek işçi haklarına daha fazla saygı gösterilmesini, çalışma koşullarının, ücretlerin ve emeklilik şartlarının iyileştirilmesini, personel eksikliğinin giderilmesini ve daha iyi bir toplu iş sözleşmesi talep ediyor.

Grev sebebiyle birçok kentte seferler bugün yapılamazken Hollanda ulusal demir yolları şirketi Nederlandse Spoorwegen (NS) ise personel eksikliği sebebiyle bugün ve yarın yapılacak seferlerde aksamalar olacağını açıkladı.

Son dönemde enflasyondaki artış Hollandalıları da rahatsız ediyor. Ülkede, temel gıda ve enerji ürünleri başta olmak üzere genel fiyatlardaki yükseliş dikkati çekiyor.

AA / Selman Aksünger - Güncel

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